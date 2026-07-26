На цьому в етері 24 Каналу наголосив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, підкресливши, що з боку Польщі у питанні надання Україні ліцензії є певні ревнощі та пояснив з чим це пов'язано.

Ліцензія до Patriot: яку мету переслідує Варшава

Польща вже понад 10 років, ще до того, як Дональд Трамп вперше став президентом Сполучених Штатів, боролась за те, аби бути головним союзником американців у Центральній Європі. Зі слів військового аналітика, Варшава прагне мати статус стратегічного партнера США.

Мовиться про ідею Fort Trump, постійну американську військову присутність з базами, ідеї виробництв, кооперацій, інвестицій компаній США. Думаю, що поляків трохи непокоїть, що зараз десант оборонних компаній прямує до України, зокрема, Raytheon цього тижня та інші. Звичайно, що вони хочуть взяти в цьому участь,

– зазначив Мусієнко.

Польща аргументує необхідність спільно вироблять ракети до систем Patriot тим, що це буде безпечніше і пронує розгорнути виробництво на своїй території. Військовий аналітик зауважив на тому, що було б доцільно для мінімізації ризиків розмістити потужності під землею.

Коли ми говоримо про потреби України, то спершу зараз треба думати саме про них. Думаю, ми будемо готові постачати ракети й Польщі, але лише тоді, коли власні обсяги виробництва даватимуть нам цю змогу,

– озвучив Мусієнко.

Підсумовуючи, він додав, що ідея кооперації виглядає як можливість покращити відносини з Україною, але звісно Польща виходить зі своїх національних інтересів.

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