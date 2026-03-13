Экс-советник министра обороны назвал оружие, которого больше всего не хватает Украине

Украинская армия нуждается в различных видах оружия, поставки которого мы ожидаем от наших партнеров. По некоторым образцам продолжаются переговоры, ведь от этих средств зависит наша возможность защищаться.

Как отметил 24 Каналу бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак, сегодня есть критическая потребность в двух образцах оружия. Об одном из них говорят уже давно и всем об этом известно.

Какое оружие больше всего нужно Украине?

Сегодня Украина прежде всего нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно ракет к Patriot. Владимир Зеленский заявлял, что обращался к нашим партнерам с просьбой предоставить лицензии для производства ракет, в частности к Patriot. Сегодня это довольно трудно, потому что такое оружие является настоящей драгоценностью в оборонной промышленности США.

Это тайна, которую тщательно оберегают. Есть только одна страна в мире, которая почти случайно получила такую лицензию и производит ракеты. Это Япония. Также есть другие государства, такие как Польша, Германия, которые создают определенные компоненты для Patriot, потому что понятно, что эта система – не просто пусковая установка,

– подчеркнул Юрий Сак.

Говорится о большой экосистеме противовоздушной обороны, которая использует современный радар, передовые средства сопровождения баллистических ракет и многое другое. Украина может стать частью этой системы, локализация производства некоторых элементов возможна в нашей стране.

"В целом есть две вещи, которых нам сегодня очень не хватает для защиты людей и городов. Это большие системы ПВО и ракеты к ним, а также средства для дальнобойных ударов в глубину, такие как ATACMS, Storm Shadow или Tomahawk, которых мы сейчас просим у наших партнеров", – добавил бывший советник министра обороны Украины.

Важно! После обострения на Ближнем Востоке страны Персидского залива только за 3 дня использовали более 800 ракет к Patriot, чтобы отразить иранские удары дронами и баллистикой. Это больше, чем Украина получила за 4 года войны. Владимир Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь по сбиванию "Шахедов" в обмен на ракеты для систем ПВО.

По мнению Юрия Сака, мы можем стать частью экосистемы по изготовлению ракет к Patriot, по крайней мере некоторых их элементов, но неизвестно, будет ли это выгодно. Когда-то австралийские производители оружия говорили, что имеют возможности изготовить альтернативу для систем Patriot, но пока это выглядит маловероятно.

Почему заговорили о нехватке ракет к Patriot?