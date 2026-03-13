Экс-советник министра обороны назвал оружие, которого больше всего не хватает Украине
- Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны, в частности ракет к Patriot и других дальнобойных средств.
- Конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы ракет, поэтому Украина ищет возможности локализации производства компонентов для Patriot, однако это сложный процесс.
Украинская армия нуждается в различных видах оружия, поставки которого мы ожидаем от наших партнеров. По некоторым образцам продолжаются переговоры, ведь от этих средств зависит наша возможность защищаться.
Как отметил 24 Каналу бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак, сегодня есть критическая потребность в двух образцах оружия. Об одном из них говорят уже давно и всем об этом известно.
Какое оружие больше всего нужно Украине?
Сегодня Украина прежде всего нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно ракет к Patriot. Владимир Зеленский заявлял, что обращался к нашим партнерам с просьбой предоставить лицензии для производства ракет, в частности к Patriot. Сегодня это довольно трудно, потому что такое оружие является настоящей драгоценностью в оборонной промышленности США.
Это тайна, которую тщательно оберегают. Есть только одна страна в мире, которая почти случайно получила такую лицензию и производит ракеты. Это Япония. Также есть другие государства, такие как Польша, Германия, которые создают определенные компоненты для Patriot, потому что понятно, что эта система – не просто пусковая установка,
– подчеркнул Юрий Сак.
Говорится о большой экосистеме противовоздушной обороны, которая использует современный радар, передовые средства сопровождения баллистических ракет и многое другое. Украина может стать частью этой системы, локализация производства некоторых элементов возможна в нашей стране.
"В целом есть две вещи, которых нам сегодня очень не хватает для защиты людей и городов. Это большие системы ПВО и ракеты к ним, а также средства для дальнобойных ударов в глубину, такие как ATACMS, Storm Shadow или Tomahawk, которых мы сейчас просим у наших партнеров", – добавил бывший советник министра обороны Украины.
Важно! После обострения на Ближнем Востоке страны Персидского залива только за 3 дня использовали более 800 ракет к Patriot, чтобы отразить иранские удары дронами и баллистикой. Это больше, чем Украина получила за 4 года войны. Владимир Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь по сбиванию "Шахедов" в обмен на ракеты для систем ПВО.
По мнению Юрия Сака, мы можем стать частью экосистемы по изготовлению ракет к Patriot, по крайней мере некоторых их элементов, но неизвестно, будет ли это выгодно. Когда-то австралийские производители оружия говорили, что имеют возможности изготовить альтернативу для систем Patriot, но пока это выглядит маловероятно.
Почему заговорили о нехватке ракет к Patriot?
- Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что мировые запасы ракет начали исчерпываться. Известно, что с началом войны Иран запустил более 2 тысяч беспилотников и почти 700 баллистических ракет. Для того, чтобы отразить нападение союзники использовали пболее 1 тысячи ракет-перехватчиков РАС-3. Это вызвало опасения и породило разговоры о нехватке оружия. Также появились публикации о том, что США "жестче контролировать свои ракеты".
- Владимир Зеленский подтвердил, что запасы Украины не такие уж и большие. По его словам, атака Ирана по странам Персидского залива действительно была очень большой, именно так постоянно атакует Россия Украину. Президент подчеркнул, что покрытие дефицита этих ракет является очень сложным вопросом. Со своей стороны он предлагал иностранным лидерам обмен на дроны-перехватчики.
- Впрочем 13 марта стало известно, что в Украину поступили немецкие ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot. В Минобороны сообщили, что они развивают скорость до 6 170 километров в час и могут сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты.