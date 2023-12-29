После атаки ночью Россия вывела в Черное море носители "Калибров": сколько ракет грозит Украине

Российская армия утром 29 декабря нанесла по Украине массированный ракетный удар. Однако на этом оккупанты не успокоились и вывели в Черное море свои носители ракет "Калибр".

Эти ракеты российские захватчики могут запускать как с кораблей, так и с подлодок. Потому украинцев призывали максимально внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Россия вывела в Черное море носители "Калибров"

В Военно-морских силах ВСУ рассказали, что в Черном море находится 8 вражеских кораблей. Среди них есть 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Общий залп (носителей ракет "Калибр" в Черном море – 24 Канал) – до 20 ракет,

– говорится в сообщении ВМС.

Военные также рассказали, что в Азовском море находится 1 вражеский корабль, там нет носителей ракет "Калибр". Кроме того, в Средиземном море сейчас есть 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя "Калибров", общий залп каких во время атаки может составить до 16 крылатых ракет.

Представители Военно-морских сил также отметили, что за последние сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: к Азовскому морю – 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор, к Черному морю – 32 судна, из них 8 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Оккупанты совершили массированную ракетную атаку Украины

Российские захватчики вечером 28 декабря и утром 29 декабря совершили массированную комбинированную атаку по Украине. В частности, оккупанты запускали как "Шахеды", так и разные типы ракет.

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты запустили по Украине 158 воздушных целей. Так, нашим защитникам неба удалось уничтожить 27 ударных беспилотников и 87 крылатых ракет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что столько вражеских целей на мониторах военных уже не видели достаточно давно. По его словам, во время атаки могло лететь все, кроме ракет типа "Калибр".

Военно-морские силы отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации.