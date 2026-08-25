Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес, отметив, что привлеченные компании сейчас пытаются разработать перехватчик, который, возможно, не будет точной копией PAC-3, а будет иметь более скромные характеристики. Он все равно оставался бы очень эффективным, стоил бы дешевле, а наладить его производство можно было бы быстрее.

Хватит ли Украине ракет для защиты зимой?

По мнению Годжеса, самый эффективный способ защитить Украину от ракет – уничтожать тех, кто их запускает. Необходимо наносить удары по предприятиям, где производят российские, а теперь и северокорейские ракеты, а также по местам их запуска. Уничтожать тех, кто запускает ракеты, гораздо эффективнее, чем пытаться перехватить или, например, сбить их в воздухе.

А то, что Соединенные Штаты Америки не смогли и в дальнейшем поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot, – это настоящий позор для нас. Однако существуют и другие системы, и европейские страны могут и должны их производить,

– подчеркнул он.

Ранее администрация Дональда Трампа объявила о предоставлении Украине лицензии на производство собственных ракет-перехватчиков "Пэтриот", даже не согласовав это с производителями. Это заявление стало для них неожиданностью. Это свидетельствует о том, что у американского президента с самого начала не было серьезных намерений или он сразу передумал, как только понял, что могут возникнуть сложности.

Разумеется, все компании, в том числе и украинские, стремятся защитить свою интеллектуальную собственность. В этом нет ничего плохого. Но если бы президент действительно этого хотел, вопрос уже был бы решен: власти нашли бы способ заставить или побудить компании пойти на такой шаг, – сказал генерал-лейтенант.

Годжес ответил на вопрос, хватит ли Украине ракет зимой: смотрите видео

К слову, на фоне приближения зимы Украина запросила не менее 300 перехватчиков Patriot. В издании The Economist сообщили, что в то же время страны, имеющие собственные запасы, все осторожнее относятся к их передаче.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что наша страна получила небольшое количество дополнительных ракет для систем Patriot.