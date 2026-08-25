Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці, екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, наголосивши, що залучені компанії зараз намагаються розробити перехоплювач, який, можливо, не буде точною копією PAC-3, а матиме скромніші характеристики. Він все одно залишався б дуже ефективним, коштував би дешевше, а налагодити його виробництво можна було швидше.

Чи вистачить Україні ракет для захисту взимку?

На думку Годжеса, найефективніший спосіб захистити Україну від ракет – знищувати тих, хто їх запускає. Необхідно завдавати ударів по підприємствах, де виробляють російські, а тепер і північнокорейські ракети, а також місця їх запуску. Знищувати тих, хто запускає ракети, набагато ефективніше, ніж намагатися перехопити або, наприклад, збити їх у повітрі.

А те, що Сполучені Штати Америки не змогли й надалі постачати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, це справжній сором для нас. Однак існують і інші системи, і європейські країни можуть і мають їх виготовляти,

– наголосив він.

Раніше адміністрація Дональда Трампа оголосила про надання Україні ліцензії на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot, навіть не погодивши це з виробниками. Ця заява стала для них несподіванкою. Це свідчить про те, що в американського президента від самого початку не було серйозних намірів або він відразу передумав, як тільки зрозумів, що можуть виникнути складності.

Зрозуміло, всі компанії, зокрема й українські, прагнуть захистити свою інтелектуальну власність. У цьому нічого поганого. Але якби президент справді цього хотів, питання вже б розв'язали: влада знайшла б спосіб змусити або спонукати компанії піти на такий крок, – сказав генерал-лейтенант.

Годжес сказав, чи матиме Україна достатньо ракет взимку: дивіться відео

До слова, на тлі наближення зими Україна запросила щонайменше 300 перехоплювачів Patriot. У виданні The Economist повідомили, що водночас країни, які мають власні запаси, дедалі обережніше ставляться до їхньої передачі.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що наша країна отримала невелику кількість додаткових ракет для систем Patriot.