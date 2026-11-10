"Это историческое событие": откровенное интервью Криволапа о FP-7, ракете Meteor и новых воздушных угрозах со стороны России

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о ситуации с ракетами для систем Patriot и новых российских угрозах, в частности о ракетодроне "Герань-5". Также он оценил перспективы создания Космических сил Украины и раскрыл детали применения отечественного вооружения.

Россия продолжает искать новые способы атаки на Украину, в то же время украинская оборонная промышленность разрабатывает собственные технологические решения. На фоне дефицита ракет для Patriot особое внимание привлекают новые российские разработки и возможности украинской баллистики.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала. Он объяснил, почему ракетодрон "Герань-5" опасен, оценил перспективы создания Космических сил Украины и заявил, что украинская ракета FP-7 уже летает и способна уничтожать российские комплексы "Искандер" и "Панцирь".

Есть ли альтернатива ракетам Patriot и как сбивать российскую баллистику

Ракеты для систем Patriot поступят ориентировочно через год. Это то, что партнеры готовы предоставить Украине. Между тем Россия наращивает свои баллистические ракеты. Есть ли у нас какая-то альтернатива для защиты нашего неба сейчас, когда наступила зима и нам в принципе очень нужны те же PAC-3?

Вы сказали, что они будут через год. Но откуда они возьмутся? Ракеты PAC-3, которые американцы должны передать нам по контракту, поступят не раньше 2028 года, а возможно, и позже.

К тому же наши партнеры уже исчерпали возможности по передаче Украине этих ракет. Об этом говорил и министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что дальнейшие поставки будут угрожать национальной безопасности страны.

Поэтому я не думаю, что мы сможем получить их в необходимом количестве. Возможно, удастся договориться об определенных поставках с Ближнего Востока. Также есть шанс, что после смены состава Конгресса и Палаты представителей США удастся пересмотреть существующие договоренности и обменяться ракетами с другими странами, чтобы Украина получила их раньше.

Однако даже в таком случае количества ракет не хватит, чтобы перехватить все баллистические цели, которые запускает Россия.

Если говорить о российских запасах баллистических ракет, то у противника может быть около 50–55 ракет, готовых к запуску. Это лучший для нас сценарий. Если умножить это количество на 12, получим примерно 600 ракет.

Кроме того, Россия производит около 400 "Искандеров" и располагает примерно 350–400 ракетами 48Н6. Также имеются северокорейские KN-23 – примерно 100 единиц.

Обратите внимание: Россия продолжает использовать баллистические ракеты KN-23, которые получает от Северной Кореи. В частности, 7 ноября 2026 года российские войска, вероятно, применили их для нанесения удара по одному из ключевых энергетических объектов Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Россия использовала северокорейские ракеты KN-23.

В августе 2026 года ГУР также сообщало о передаче России новой партии из 40 ракет KN-23 и KN-24. В целом Москва планировала получить до 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок.

То есть даже если завод Lockheed Martin будет работать исключительно на нужды Украины, его мощностей не хватит, чтобы обеспечить нас даже половиной необходимого количества ракет.

Поэтому рассчитывать следует не только на перехват ракет в воздухе, но и на уничтожение угрозы еще до запуска. Речь идет об ударах по производству ракет и предприятиям, изготавливающим комплектующие к ним, а также об уничтожении оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" во время их выдвижения на пусковые позиции.

Отдельное направление – уничтожение пусковых установок комплексов С-300 и С-400, с которых запускаются ракеты 48Н6. Других действенных способов противодействовать этой угрозе я, честно говоря, не вижу.

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Как работает "Паляница" и что известно об украинской баллистической ракете FP-7

В то же время мы сейчас видим, что и украинские крылатые ракеты "Паляница" успешно поражают российские военные предприятия. То есть какова там ситуация вообще? Их ПВО не способно сбить, получается, крылатую ракету? Что вам известно?

Для того, чтобы сбить крылатую ракету, нужны соответствующие средства ПВО. Россияне сейчас перехватывают "Паляницу" с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. У них осталось три-четыре таких машины, не больше.

Они обнаруживают ракету на значительном расстоянии, ведь "Паляница" довольно большая. После этого поднимаются истребители Су-35С, а обычно – МиГ-31БМ. Это самолеты, переоборудованные из МиГ-31К, которые ранее использовались для запуска "Кинжалов".

Так россияне пытаются сбивать "Паляницы". Значительное количество ракет им удается перехватить, но часть все же прорывается. "Паляница" рассчитана на дальность до 3 тысяч километров и имеет боевую часть массой 150 килограммов.

Россияне буквально охотятся за этой ракетой, ведь очень ее боятся. Наш Генштаб сообщает о результатах ударов только тогда, когда есть серьезные попадания.

В то же время не все атаки заканчиваются успехом. Например, у России есть ракета Х-101 – современная, эффективная, устойчивая к средствам радиоэлектронной борьбы и созданная с применением стелс-технологий. Она представляет собой гораздо более сложную цель, чем может показаться. То, что мы сбиваем 90–95 процентов таких ракет, не означает, что они плохие. Как я уже говорил, это результат того, что мы научились их перехватывать.

Поэтому "Паляница" существует и летает. Постоянно идет борьба за возможность управлять этой ракетой и видеть результаты ее работы. Россияне пытаются этому препятствовать различными способами. Эта борьба постоянно меняется.

Сейчас в комментариях часто спрашивают, что происходит с украинской баллистической ракетой и когда она полетит. Обещали, что это произойдет осенью, но пока мы не слышали о серьезных поражениях именно баллистическими ракетами. Летает ли уже украинская баллистика, или эту информацию пока не разглашают публично?

Украинская баллистическая ракета FP-7 уже летает. Она уничтожает установки "Искандер" и комплексы "Панцирь", выполняет свои задачи. Генштаб официально почти не сообщает об этом, но такая информация есть.

Экспонат ракеты FP-7, представленный на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2026, 8 сентября 2026 года / Krzysztof Popławski

Что касается FP-9, то она еще разрабатывается и проходит первые испытания. Похоже, что их успеют начать еще в декабре этого года.

Что касается ракеты FP-7.X, то это фактически баллистическая ракета, созданная на основе зенитной. Россияне пошли по схожему пути. В целом зенитную ракету можно переделать в баллистическую, как и наоборот. Это два направления развития ракетного вооружения.

Россияне объединили возможности ракет для комплексов С-300 и С-400 и создали ракету 48Н6. Она фактически имеет баллистическую траекторию полета. Ракета поднимается примерно на 70 километров, а затем падает вниз. Ее боевая часть массой более 200 килограммов вместе с массой самой ракеты создает значительную кинетическую энергию.

Именно шесть таких ракет провели атаку на Северный мост в Киеве. Четыре из них попали в цель. Масштаб разрушений, которые они вызвали, демонстрирует мощь этого оружия.

Напомним, что 7 ноября 2026 года во время российской атаки на Киев был поврежден Северный мост. В частности, пострадали дорожное покрытие, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач. Из-за повреждений движение транспорта по мосту временно перекрыли в обоих направлениях.

В то же время россияне пытаются усовершенствовать систему наведения "Искандеров", чтобы повысить точность поражения. Такая угроза действительно существует. Они устанавливают камеры, которые должны помочь получать изображение во время приближения ракеты к земле. Пока трудно сказать, сработает ли это решение, но над повышением точности "Искандеров" россияне серьезно работают.

Что такое "Герань-5" и почему новый ракетодрон России опасен

В то же время Россия сейчас очень активно продолжает применять свои реактивные беспилотники и, в частности, запускает новый ракетодрон, как его называют. Это "Герань-5", К5-К. Он способен разгоняться до тысячи километров в час. Это фактически такая мини-крылатая ракета. Давайте поговорим чуть подробнее о характеристиках этого... не знаю, можно ли это назвать беспилотником или нет? Чем это опасно для нас? Насколько у нас есть возможности это сбивать? И запустила ли Россия уже это в серийное производство?

Чем К5-К отличается от просто "пятерки"? Длина изменилась с шести с половиной метров до четырех метров, а размах крыла стал не три и два метра, а три метра. Лобовое сопротивление уменьшилось, поэтому она может летать с большей скоростью.

Говорят, что она может летать на тысячу километров. Похоже, что такие возможности есть, но это будет в каком-то экономном режиме. А эта скорость в тысячу километров – это то, что двухсоткилограммовый двигатель, который собирают в Алабуге из китайских комплектующих компании Telefly, способен разгонять эту ракету на короткое время до тысячи километров. Но речь идет буквально о каких-то отдельных отрезках времени, потому что долго он в таком режиме работать не может.

Далее интересно, что в эту ракету установили систему ориентации по карте, по местности. Это так называемая система "Сусанин". Ее сначала устанавливали на "Герань-4", а сейчас начали устанавливать и на "Герань-5". И речь идет об увеличении точности самой ракеты.

А сейчас все эти границы между дроном, дроном-ракетой и ракетой настолько изменились, что можно все это относить к категории либо ракет, либо дронов, либо летательных аппаратов, потому что это тогда будет корректным объяснением того, что летает.

А точно сказать, дрон это или ракета, очень трудно, потому что компоненты почти такие же и в "Герани-4", и в "Герани-5". Что в какой-то малой крылатой ракете, и в каком-то более-менее среднем дроне – одинаковые системы на борту.

Почему Су-57 остается скорее "самолетом престижа"

Украина продолжает наносить удары по российской территории. В то же время Россия понесла самые большие с начала полномасштабного вторжения потери самолетов Су-57. Почему это происходит и насколько этот самолет важен для россиян с точки зрения ведения боевых действий?

Я бы сказал, что это самолет престижа. Его позиционируют как истребитель пятого поколения, хотя на самом деле он не обладает характеристиками, которые бы это подтверждали. Мы об этом говорили неоднократно.

В целом деление на третье, четвертое, четвертое плюс и пятое поколение довольно условно. Авиационные эксперты и разработчики договорились об определенных критериях, по которым определяют принадлежность самолета к тому или иному поколению.

Во-первых, все вооружение должно размещаться во внутренних отсеках. Для "Су-57" их специально разрабатывали, в частности переделали ракету Х-59 в Х-69, чтобы она могла поместиться внутри самолета. Однако возникла проблема: при выходе из отсека ракета не всегда проходит должным образом. Ее может задеть воздушный поток, что влияет на дальнейший полет.

После нескольких испытаний россияне решили размещать ракеты на внешних подвесках. Если внимательно рассмотреть вопрос внешнего вооружения, то стоит упомянуть, что у F-35 также есть внешние подвески, на которых размещают ракеты AIM-9. Это ракета ближнего воздушного боя с дальностью примерно 25–40 километров. Ее можно сравнить со складным ножом, который всегда держишь под рукой на случай внезапной угрозы.

Однако я не совсем представляю, как F-35 может вести ближний воздушный бой. К тому же сейчас этот самолет проходит испытания с ракетами Meteor.

Итак, Су-57 нужен России прежде всего для демонстрации того, что она якобы способна производить истребители пятого поколения. Но на самом деле это не так. Два таких самолета передали Алжиру, однако до сих пор не совсем понятно, полностью ли страна расплатилась за них. Алжир давно поддерживает тесные, в том числе коррупционные, связи с Россией и традиционно закупает российское вооружение.

Су-57 / Минобороны России

Что касается применения Су-57 в боевых действиях, то фактически зафиксирован один такой случай. Во время масштабной ракетно-дроновой атаки на Киев, Киевскую область и, в частности, Трипольскую ТЭС российские самолеты смогли подойти на небольшой высоте, оставаясь почти незаметными для радаров Patriot.

Комплексы находились неподалеку, но были нацелены на обнаружение баллистических целей и смотрели вверх. Тогда с самолетов Су-57 запустили ракеты Х-69, которыми фактически уничтожили нашу Трипольскую ТЭС. Это произошло в 2024 году.

Чего-то более масштабного этот самолет, на мой взгляд, продемонстрировать не смог. Индия также участвовала в этом проекте и долгое время его финансировала. Однако впоследствии отказалась от сотрудничества, поскольку разработка самолета длилась уже более 15 лет, а надежного двигателя так и не появилось.

Россияне обещают установить двигатель АЛ-51Ф, но пока Су-57 летает с АЛ-41Ф. Кстати, его разработал украинский авиаконструктор, который еще в советское время переехал в Москву.

Я не вижу больших перспектив у Су-57. Не думаю, что Россия сможет эффективно использовать его против нашей системы ПВО. Самолет не может незаметно приблизиться к линии боевого столкновения или границе и нанести удар. Во-первых, мы его увидим, а во-вторых, у нас есть средства, чтобы его перехватить.

Новые НРК и создание Космических сил

Сейчас много говорят о дроне, который эвакуирует раненых военных с линии боевого столкновения. Его продолжают показывать, ведь это новая разработка, аналогов которой, как утверждают, нет в мире. Насколько перспективна эта технология, особенно если ее удастся запустить в серийное производство?

Беспилотные технологии и дистанционное управление сейчас позволяют заменить человека во многих ситуациях. Использование наземных роботизированных комплексов (НРК) стало одним из наших преимуществ. Можно сказать, что мы были первыми, кто начал активно развивать это направление.

Буквально несколько дней назад я видел сообщение о том, что на одной из выставок вооружений показали современный танк Challenger, который фактически работает как НРК, то есть полностью роботизирован. Но у меня возникает вопрос: неужели непонятно, что такой Challenger, который только что выехал на поле боя, все равно могут уничтожить? И не имеет значения, есть ли внутри экипаж или танк управляется дистанционно.

Кстати, Challenger 2 — основной боевой танк Великобритании, который также передали Украине для противодействия российской агрессии. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой, имеет многослойную броню и считается одним из самых защищенных танков в мире. Британская техника использует современные системы прицеливания, которые позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

С появлением большого количества FPV-дронов ситуация с применением бронетехники кардинально изменилась. Они видят практически все, ведь разведка работает круглосуточно. Погода может несколько мешать, но не критично. Поэтому, чтобы танк смог незаметно приблизиться на эффективное расстояние, нужно очень тщательно подготовить операцию. Это уже фактически отдельная спецоперация.

Еще в советские времена существовала концепция танковых ударов на случай Третьей мировой войны. Предусматривались два основных направления прорыва: одно – в сторону Ла-Манша, другое – через южное направление к Индийскому океану. По расчетам 1970–1980-х годов, ожидаемая продолжительность жизни танка в таких боевых действиях составляла всего 30–35 минут. После этого он, скорее всего, уже не смог бы продолжать выполнять задачи.

Сейчас даже большие бронированные машины пытаются превратить в беспилотные платформы. Но для этого нужен совершенно другой класс техники. Имеющиеся в Украине наземные роботизированные комплексы достаточно универсальны. Например, на них можно установить боевую турель. Третий армейский корпус уже проводит значительное количество боевых операций с использованием таких НРК.

Все это существенно меняет подходы к применению беспилотных технологий и ведению тактических боевых действий. Соответственно, меняется и понимание того, какое оснащение необходимо армии, а без чего она уже может обойтись. Это влияет даже на весь рынок вооружений.

Сегодня было подписано распоряжение о создании Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины. Объясните подробнее, что это за подразделения и чем они будут заниматься?

На мой взгляд, это довольно интересная история. На принятие такого решения повлияли последние события, связанные со Starlink.

Еще с прошлого года Илон Маск неоднократно ограничивал нам доступ к связи, объясняя, где Starlink будет работать, а где нет. А недавно вообще появились заявления, что это не он, а Starshield. Но это уже похоже на оправдание.

Мы поняли, насколько зависимы от внешних источников, когда в течение двух недель перестали получать разведывательные данные в том объеме, к которому привыкли.

Новые проблемы с доступом к разведывательной информации лишь подтверждают: в этом вопросе Украина должна быть полностью независимой. Поэтому возникает вопрос о создании собственных спутниковых группировок.

Они нужны прежде всего для разведки, чтобы понимать, что происходит на территории России, а также для обеспечения связи и перехвата целей. Насколько мне известно, недавно также провели испытания, связанные с перехватом целей во внеатмосферном пространстве.

Это может быть частью работы над защитой от ракетных атак, в частности с применением "Орешника". Какие именно технологии использовали, что конкретно испытывали, кто проводил эти работы и когда, сказать не могу.

Почему интеграцию ракеты Meteor в F-35 называют исторической

В заключение хотелось бы поговорить о том, что истребитель F-35 сбросил ракету большой дальности "Meteor" из внутреннего отсека. Что вам известно об этом событии и почему его назвали историческим?

Я называю это историческим событием, ведь это действительно серьезное достижение. Вывод ракеты из внутреннего отсека современного истребителя пятого поколения – довольно сложная техническая задача.

Представьте: вы открываете отсек, и в этот момент существенно меняется аэродинамика самолета. Как правильно вывести ракету? Выстреливать ее вперед или назад? Как сделать это безопасно?

Это, во-первых, чисто технический вопрос. Во-вторых, это один из первых случаев интеграции европейской ракеты на американский самолет. Фактически это признание того, что у американцев нет полноценной замены такой ракете, как Meteor.

Эта ракета уникальна. Большинство ракет класса "воздух-воздух" работают по другим принципам, тогда как Meteor оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Благодаря этому она может преодолевать расстояние примерно в 250 километров, а по некоторым оценкам – до 300 километров.

При этом ракета способна поддерживать скорость около четырех Махов даже на заключительном участке полета. На такой скорости самолету чрезвычайно сложно уклониться от ракеты с помощью маневров.

Если "Метеор" захватил цель и приближается к ней, шансы избежать поражения очень низки. Это чрезвычайно опасное оружие. Сейчас такую ракету интегрируют на американский F-35.

Пока что состоялся лишь сброс макета, имитирующего ракету. Впереди – испытания с реальными пусками. Первые попытки интеграции оказались не совсем удачными, поэтому пришлось переделывать и сам внутренний отсек самолета, и его створки.

Это непростая техническая задача. Меня удивляет другое: первые случаи боевого применения таких ракет ожидаются не раньше 2028 года. Если бы речь шла об украинском оборонно-промышленном комплексе и нам нужно было интегрировать Meteor на другой самолет, думаю, мы справились бы за три-четыре месяца. Работали бы круглосуточно, но сделали бы.

А европейцы и американцы так не спешат. Им нужно все предусмотреть, провести полный цикл испытаний и проверить каждую деталь. Такой их подход.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.