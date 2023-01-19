Удары по крымским базам вызовут истерику у оккупанта, – Подоляк

Украина остро нуждается в ракетах большой дальности, чтобы уничтожать тыловую инфраструктуру врага. В частности, мы можем получить от союзников ракеты GLSDB, которые имеют дальность 160 километров. Это позволит ВСУ доставать до территории временно оккупированного Крыма.

Такие ракеты создадут существенное давление на крымский полуостров, и будет ясно, что там нет защиты. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. И там будут усиливаться панические настроения.

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Россия умеет самоуничтожаться

По его словам, панические настроения будут не только в Крыму, но и на всех оккупированных территориях и на приграничных с Украиной.

Эта паника охватит все российские пропагандистские паблики. Они уже сегодня обсуждают то, что нужно готовиться к войне, которая может быть на территории России. Мол, нужно готовить бомбоубежища. В Москве даже на Лосином острове поставили ПВО,

– отметил советник.

Он подчеркнул, что у России сегодня есть в информационной повестке дня тема войны, которая уже перешла на ее территорию.

"Безусловно, мы не атакуем. Это она сама себя атакует. Вообще Россия умеет самоуничтожаться", – считает Подоляк.

Он отметил, что это нормальный процесс, ведь когда государство не соответствует цивилизационным нормам, оно самоуничтожается. Историческое время для смерти России в таком виде, как она есть, пришло. Это объективный процесс – мы его просто ускорили.

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Вы должны стоять на коленях или клянчить деньги

По его мнению, удары по структуре тылового обеспечения, в том числе по базам в Крыму, позволит вызвать еще больше панических настроений и истерику у оккупантов, а также ускорить возникновение у россиян ощущения войны.

К тому же еще будут проходить дополнительные мобилизации, ампутанты выйдут из больниц и заполонят, как после Второй мировой войны, все центральные города России. Получить помощь от государства они не смогут, потому что это страна-агрессор. И они будут ходить и клянчить деньги. Это философия России: вы должны стоять на коленях или клянчить деньги,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Он считает, что именно поэтому Россия будет существенно нервной страной.

"А такие страны с низкой нравственностью, как в России, самоуничтожаются", – заметил Михаил Подоляк.

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