Удары по крымским базам вызовут истерику у оккупанта, – Подоляк
Украина остро нуждается в ракетах большой дальности, чтобы уничтожать тыловую инфраструктуру врага. В частности, мы можем получить от союзников ракеты GLSDB, которые имеют дальность 160 километров. Это позволит ВСУ доставать до территории временно оккупированного Крыма.
Такие ракеты создадут существенное давление на крымский полуостров, и будет ясно, что там нет защиты. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. И там будут усиливаться панические настроения.
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Россия умеет самоуничтожаться
По его словам, панические настроения будут не только в Крыму, но и на всех оккупированных территориях и на приграничных с Украиной.
Эта паника охватит все российские пропагандистские паблики. Они уже сегодня обсуждают то, что нужно готовиться к войне, которая может быть на территории России. Мол, нужно готовить бомбоубежища. В Москве даже на Лосином острове поставили ПВО,
– отметил советник.
Он подчеркнул, что у России сегодня есть в информационной повестке дня тема войны, которая уже перешла на ее территорию.
"Безусловно, мы не атакуем. Это она сама себя атакует. Вообще Россия умеет самоуничтожаться", – считает Подоляк.
Он отметил, что это нормальный процесс, ведь когда государство не соответствует цивилизационным нормам, оно самоуничтожается. Историческое время для смерти России в таком виде, как она есть, пришло. Это объективный процесс – мы его просто ускорили.
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Вы должны стоять на коленях или клянчить деньги
По его мнению, удары по структуре тылового обеспечения, в том числе по базам в Крыму, позволит вызвать еще больше панических настроений и истерику у оккупантов, а также ускорить возникновение у россиян ощущения войны.
К тому же еще будут проходить дополнительные мобилизации, ампутанты выйдут из больниц и заполонят, как после Второй мировой войны, все центральные города России. Получить помощь от государства они не смогут, потому что это страна-агрессор. И они будут ходить и клянчить деньги. Это философия России: вы должны стоять на коленях или клянчить деньги,
– подчеркнул советник главы Офиса Президента.
Он считает, что именно поэтому Россия будет существенно нервной страной.
"А такие страны с низкой нравственностью, как в России, самоуничтожаются", – заметил Михаил Подоляк.
Военная помощь Украине: важно
- Недавно в Лондоне сообщили, что отправят Украине эскадрилью танков Chancellor 2. Кроме того, Великобритания планирует передать 600 ракет Brimstone, а также по меньшей мере три батареи дальнобойной артиллерии AS-90 155 и ряд бронированных машин, в частности, Bulldog.
- Дания решила отправить в Украину 19 артиллерийских установок Caesar французского производства Передача гаубиц будет включать в себя пакет обучения и образовательных программ для украинских военных.
- Швеция направит в Украину новый пакет военной помощи. Нашей стране передадут мощную артиллерийскую систему Archer. Также Украина получит 50 боевых машин пехоты CV90.