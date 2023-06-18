Средство "длинной руки": может ли Россия сбивать Storm Shadow

Украина активно использует британские ракеты Storm Shadow, имеющие дальность полета от 290 до 560 км. Еще одно их преимущество состоит в том, что врагу очень трудно их сбивать.

Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман рассказал 24 Каналу о том, что использование ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow против оккупантов не только уничтожает личный состав врага и технику. Это заставляет их тратить дополнительные ресурсы.

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Добавляет много проблем

Он отметил, что трудно сказать, имеют ли оккупанты возможности сбивать Storm Shadow. Ведь они рассказывают о своих "успехах" и скрывают собственные поражения.

Однако после первого шока от Storm Shadow россияне насколько это возможно приспособились к новой угрозе. Определенный процент ракет они возможно сбивают, но даже по тому, что мы видим, сбиваются не все,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время Storm Shadow – средство "длинной руки" украинской армии, даже если предположить, что ракеты сбиваются.

Военный эксперт объяснил преимущества использования ВСУ дальнобойных ракет Storm Shadow: смотрите видео

Из-за этой угрозы россияне вынуждены:

использовать больше средств ПВО против этих ракет;

в оперативных тылах они должны рассредоточивать склады, командные пункты. На аэродромах им нужно закрывать разные средства.

"Это дополнительный эффект от любых средств дальнего поражения. Даже если ракета перехвачена, то удары наносятся, создает очень много дополнительных проблем противнику. Он должен проводить целый комплекс мероприятий по маскировке, рассредоточению и тратить на это множество ресурсов", - подчеркнул Давид Гендельман.

Преимущества Storm Shadow Это современная крылатая ракета, которая имеет совершенную систему наведения и мощную боевую часть. Вес боевой части – 450 килограммов. Storm Shadow предназначена для маловысотного прорыва ПВО, а также создана с использованием технологий малозаметности. Ракеты в зависимости от модификации могут иметь дальность полета от 290 до 560 км.

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