Storm Shadow давно должны работать, – полковник запаса сказал, как можно применить эти ракеты
Великобритания рассматривает возможность передачи Украине ракет Storm Shadow. Суммарная мощность нескольких таких ракет способна вывести из строя Крымский мост.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, это достаточно высокоточное оружие, которое существенно усилило бы наступательные способности украинской армии.
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Три – четыре Storm Shadow разрушат Крымский мост
Он рассказал, что Storm Shadow – это дозвуковая крылатая ракета, похожая на российские "Калибр", Х-101, Х-55, и может огибать рельеф местности, лететь на сверхнизких высотах, имеет хорошую точность и может менять маршрут в полете.
"Мы уже слышим о них более полугода, хотя давно должны работать ими. Там достаточно просто система управления. Это ракета авиационного базирования. В некоторых случаях она можно запускаться со стартовых площадок морского базирования, а это значит, что ее можно переработать для сухопутного запуска. Она может использоваться как ракеты Harpoon, которые уже достаточно давно находятся на вооружении ВСУ", – сообщил Свитан.
Роман Свитан о ракетах Storm Shadow: смотреть видео
Он добавил, что три – четыре Storm Shadow, направленные в направлении Крымского моста, могут вывести его из строя. Для этого не нужно десятки ракет, ведь боевая часть Storm Shadow достаточна для нанесения повреждений такому объекту.
Что известно о передаче Storm Shadow
- Президент Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком. По данным СМИ, тогда обсуждалась возможность поставок Украине ракет Storm Shadow.
- Боевая часть этой французско-английской разработки весит 450 кг. Некоторые модификации могут преодолевать около 500 км.
- Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки нашему государству Storm Shadow.