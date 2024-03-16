Taurus для Украины: Бербок месяцами пытается изменить мнение Шольца на этот счет

Германия до сих пор не приняла решение об отправке Украине дальнобойных ракет Taurus. Известно, что Анналена Бербок пытается изменить мнение Олафа Шольца по этому поводу.

Как отмечают СМИ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок занимается попытками изменить мнение канцлера Олафа Шольца о предоставлении нашему государству дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Пока убедить Шольца не удалось

Как отмечают в издании, Бербок в течение нескольких месяцев публично не делает заявлений относительно крылатых ракет Taurus. Это сделано для того, чтобы избегать слов, которые Шольцом могут восприниматься как недопустимое давление. В то же время глава МИД Германии полагается на своих союзников.

Журналисты в публикации упоминают заявление министра иностранных дел Великобритании. Он в интервью немецким СМИ предлагал обменять ракеты Taurus на британские Storm Shadow. В издании отмечают, что это выглядело, как будто министр говорил о том, на что не решается Анналена Бербок.

Кроме того, в материале пишут, что госпожа министр ведет тайную работу над планом, который позволяет Германии отправить Украине крылатые ракеты и не пересечь "красные линии" Шольца.

Собственно, по одному из вариантов, Германия передает Taurus Великобритании. А она уже передает крылатые ракеты Украине. При этом британцы сохраняют контроль как над развертыванием, так и над целями этих ракет.

В издании пишут, что Анналена Бербок пока не смогла убедить Олафа Шольца. Как отмечают журналисты, для нее это не просто очередная система вооружения.

Нашему государству с каждым днем все больше приходится переходить в позицию обороны. Источники из окружения Бербок считают, что в этой ситуации было бы важно, если бы Олаф Шольц дал понять населению Германии, чем для безопасности Европы могло бы стать поражение Украины.

Обратим внимание, что 15 марта в Берлине состоялась трехсторонняя встреча лидеров Германии, Франции и Польши. Во время нее Шольц, Макрон и Туск согласовали целый ряд инициатив, направленных на военную помощь для нашего государства.

Они также сделали важное заявление. Как отметил Шольц, Украина получит больше оружия. А вот Макрон отметил, что, что не даст Владимиру Путину одержать победу в войне, развязанной Кремлем.