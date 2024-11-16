"Ось зла" против "оси страха": может ли Шольц передать Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц пообщался с Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора он призвал диктатора прекратить войну в Украине, но накануне в очередной раз отказался передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Решиться на передачу Taurus канцлеру мешает Джозеф Байден. Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что сложилась абсурдная ситуация, когда Шольц перекладывает ответственность на Байдена, а тот в свою очередь снова на Шольца.

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Получит ли Украина Taurus

"Стороны будто играют в футбол и перебрасывают мяч с одной стороны поля на другую. Когда-то я назвал это "осью страха", куда входит Вашингтон и Берлин, против "оси зла", которую представляет Москва и Пекин", – заметил Владимир Огрызко.

По его мнению, Шольц не захочет принять такое решение самостоятельно. Можно предположить, что сейчас Байден решит показать себя как твердый политик, который способен на решительные шаги. Тогда он может дать разрешение на использование американского оружия вглубь России, что напрямую скажется на Шольце.

В таком случае немецкий канцлер также может согласиться предоставить Taurus. Но я сомневаюсь, потому что Шольц хочет показать себя немцам как миролюбец, миротворец, тот, кто ищет любые способы, чтобы не было войны,

– добавил Владимир Огрызко.

Заметим, Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге 13 ноября заявил, что выступает против того, чтобы немецкое оружие било вглубь России. По его словам, нельзя делать так, "чтобы война эскалировала", а Германия стала ее участницей.