Наважитись на передачу Taurus канцлеру заважає Джозеф Байден. Про це 24 Каналу розповів український дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що склалася абсурдна ситуація, коли Шольц перекладає відповідальність на Байдена, а той своєю чергою знову на Шольца.

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Чи отримає Україна Taurus

"Сторони ніби грають у футбол й перекидають м'яч з однієї сторони поля на іншу. Колись я назвав це "віссю страху", куди входить Вашингтон і Берлін, проти "вісі зла", яку представляє Москва та Пекін", – зауважив Володимир Огризко.

На його думку, Шольц не захоче ухвалити таке рішення самостійно. Можна припустити, що зараз Байден вирішить показати себе як твердий політик, який здатний на рішучі кроки. Тоді він може дати дозвіл на використання американської зброї вглиб Росії, що напряму позначиться на Шольцу.

У такому випадку німецький канцлер також може погодитися надати Taurus. Але я сумніваюся, бо Шольц хоче показати себе німцям як миролюбець, миротворець, той, хто шукає будь-які способи, щоб не було війни,

– додав Володимир Огризко.

Зауважимо, Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі 13 листопада заявив, що виступає проти того, щоб німецька зброя била вглиб Росії. За його словами, не можна робити так, "щоб війна ескалювала", а Німеччина стала її учасницею.