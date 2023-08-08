Дальности хватит, – военный эксперт рассказал об особенностях ракеты Taurus

Германия может передать Украине ракеты Taurus. Дальность этих ракет, которая заявлена официально – до 500 километров. Этого хватит, чтобы ударить по незаконным мостам на территории временно оккупированного Крыма.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Украине нужны соответствующие самолеты для того, чтобы управлять ракетой Taurus.

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Преимущества ракет Taurus

Роман Свитан отметил, что ракеты Taurus помогли бы ВСУ нанести удары по Крымскому мосту. Украина точно не собирается бить этими ракетами по территории России. Оружие нужно нам, что выгнать россиян со своих территорий.

Дальности Taurus хватит. Это не аналог Storm Shadow или SCALP-EG. Она примерно такого же уровня точности, но дальность в два раза больше. По уровню управления Taurus немного сложнее. Там 4 канала управления. Для этого требуются самолеты, которые могут управлять этой ракетой. У нас пока только наши. Скорее всего, это будут Су-24,

– сказал он.

Полковник запаса ВСУ считает, что для выведения Крымского моста из строя хотя бы полгода хватит десяток ракет Taurus. Украинские военные могут управлять ракетой по упрощенной системе.

"Будет упрощенный вариант управления ракетой. То есть закачка маршрута движения и точки удара на земле. А летчик Су-24 будет выводить ее в точку пуска, сбрасывать, а дальше ракета сама разберется. Она может руководствоваться летчиком из самолета, но таких самолетов у нас пока нет", – объяснил военный эксперт.

Свитан об особенностях ракеты Taurus: смотрите видео

Ракеты Taurus для Украины: главное