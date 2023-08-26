Когда Германия может передать Украине ракеты Taurus: Резников поделился прогнозом

Украина нуждается в немецких крылатых ракетах Taurus, чтобы лучше сдерживать полномасштабную агрессию России. Берлин пока не спешит передавать нашему государству это оружие, однако Алексей Резников оптимистично настроен.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью западным СМИ. Во время общения с журналистами он назвал сложным вопрос передачи Taurus Украине.

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Какой прогноз сделал Резников

Глава Минобороны сообщил о своем оптимизме по поводу Taurus. Он уверен, что Украина получит эти крылатые ракеты.

Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили от Германии много очень современных вещей,

– объяснил он.

По мнению Резникова, поставка этого оружия нашим защитникам не займет целый год.

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