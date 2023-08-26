Когда Германия может передать Украине ракеты Taurus: Резников поделился прогнозом
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Украина нуждается в немецких крылатых ракетах Taurus, чтобы лучше сдерживать полномасштабную агрессию России. Берлин пока не спешит передавать нашему государству это оружие, однако Алексей Резников оптимистично настроен.
Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью западным СМИ. Во время общения с журналистами он назвал сложным вопрос передачи Taurus Украине.
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Какой прогноз сделал Резников
Глава Минобороны сообщил о своем оптимизме по поводу Taurus. Он уверен, что Украина получит эти крылатые ракеты.
Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили от Германии много очень современных вещей,
– объяснил он.
По мнению Резникова, поставка этого оружия нашим защитникам не займет целый год.
Шольца призывают не медлить
- В Германии все больше политиков выступают за то, чтобы Берлин передал украинским защитникам Taurus. Например, недавно такой призыв сделал депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.
- Парламентарий считает, что Германия должна немедленно передать Украине эти крылатые ракеты. По его словам, у Бундесвера есть 600 единиц этого оружия.
- Похожее мнение высказал депутат от Социал-демократической партии Андреас Шварц. Однопартиец Олафа Шольца отметил, что с помощью этих ракет наше государство сможет быстрее освободить свои территории, которые российские захватчики временно оккупировали
- Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже поддержала эту идею. Она призвала немецкое правительство ускорить передачу Украине Taurus. Ведь на счету каждый день.