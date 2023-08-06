Ракеты Taurus для Украины: однопартийцы Шольца объяснили, почему поддерживают передачу оружия
Источник:Spiegel
Два члена Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер страны Олаф Шольц, выступили за передачу дальнобойных ракет Taurus Украине. Свою позицию они объяснили тем, что это поможет контрнаступлению нашего государства.
Там также отметили, что передача этих ракет не является "красными линиями" для ФРГ. Кроме того, по их словам, Taurus помогут быстрее деоккупировать украинские территории.
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Что говорят однопартийцы Шольца о передаче Taurus Украине
Депутат Бундестага от СДП Андреас Шварц отметил, что наступление Сил обороны затормаживается, а у Украины нет значительных военно-воздушных сил для его поддержки. Именно поэтому нашему государству нужны дальнобойные ракеты.
Остаются только управляемые ракеты, такие как крылатые ракеты Taurus, которые помогли бы украинской армии преодолеть минные поля, оставленные россиянами, и отвоевать территорию.
– подчеркнул Шварц.
Он также подчеркнул, что для уменьшения сомнений можно потребовать от Украины не использовать эти ракеты на территории России. Он напомнил, что именно по такому принципу Украина применяет ракеты HIMARS, переданные нам США.
"Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся передавать важное оборудование, которое, вероятно, будет передано позже", – сказал депутат Бундестага.
В то же время, его коллега, член Социал-демократической партии Нильс Шмидт в комментарии изданию Tagesspiegel подчеркнул, что он не исключает, что ФРГ может снабжать системы, такие как Taurus, совместно с американцами.
Почему Германия не хочет передавать Taurus
- Министр обороны Германии Борис Писториус 3 августа объяснил позицию Берлина по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, острой необходимости в передаче этих ракет нашей армии якобы нет, к тому же он отметил "особую дальность" этого оружия.
- Кроме того, он также объяснил отказ в предоставлении Taurus нашему государству тем, что США все еще не передали нашей стране дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время Писториус подчеркнул, что Германия является лидером в предоставлении Украине средств противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники.
- До этого несколько немецких политиков призвали немецкие власти немедленно передать Taurus украинской армии. Они также поставили в пример Великобританию и Францию, которые уже передали Украине дальнобойные ракеты.