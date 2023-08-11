Германии было политически непросто поставлять нам танки: дождемся ли мы ракет
Решение о передаче Украине немецких дальнобойных ракет Taurus медленно продвигается вперед. Берлин действует в этом случае не спеша по ряду причин.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс, отметив, что Украина еще в начале вторжения критиковала Германию за медленные действия по военной помощи.
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Но нужно отдавать себе отчет, что в стране проходят внутренние политические дискуссии относительно тех или иных решений.
Для Шольца и коалиции было непросто снабжать нас танками, тяжелым вооружением. У них куча проблем и внутренних вызовов по оборонному бюджету, аудиту и всему прочему. Я думаю тут иногда есть разное видение, какие действия могут привести к каким контрдействиям. Есть разные советники, которые дают свои советы и видения канцлеру,
– заметил Ференс.
В целом в случае поставки оружия немецкий Бундестаг прогрессивнее правительства Шольца. Там убеждены, что Украина должна получить высокоточное дальнобойное оружие, которое поможет в наступательных операциях.
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Шольц обращает внимание на действия США
Как отметил Ференс, в случае с танковой коалицией Германия тоже долго думала. Сам Шольц синхронизировал свои действия с администрацией Байдена и с самим президентом США.
По всей вероятности, это свидетельствует о желании канцлера Германии разделить уровень ответственности и уровень обязательств в рамках войны России против Украины. Такая позиция присуща Шольцу.
Мы видим, что США не спешат с передачей ATACMS Украине. Это служит для нас сигналом, что нужно чаще аргументировать на самом высоком уровне, почему такой вид вооружения нам важен и какие результаты можно достичь, если ключевые наши партнеры будут более решительными в этом вопросе.
– отметил Ференс.
Получит ли Украина ракеты Taurus: коротко
- В правящей партии Германии подчеркивают необходимость отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Немецкие СМИ сообщали, что вскоре правительство объявит о передаче этого оружия.
- Позже источники издания Spiegel сообщили условие, при которой Германия предоставит Украине Taurus. Шольц хочет перепрограммировать эти ракеты, чтобы ВСУ не могли наносить ими удары по территории России. Это займет несколько недель.
- 9 августа стало известно об очередном пакете военной помощи от Германии. Туда вошли еще 2 пусковые установки в ЗРК Patriot, беспилотники, боеприпасы и т.д.