Ее сложно увидеть: насколько тяжело будет россиянам перехватывать ракеты Taurus

Германия может объявить о передаче Украине ракет Taurus. Однако эти ракеты сложнее перехватывать, чем Storm Shadow или SCALP-EG.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что Taurus может лететь очень низко и имеет дозвуковую скорость.

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"Крылатая ракета управляется несколькими каналами. Почти не подвержена радиоэлектронной борьбе россиян. Но если будет режим обнаружения этой ракеты выполнен правильно, то в принципе ее противоракета российская может сбить", – сказал Свитан.

Однако режим противодействия обнаружению у такой ракеты работает гораздо лучше, чем у Storm Shadow или SCALP-EG. То есть эту ракету российской ПВО будет сложно увидеть.

Военный эксперт рассказал, что ВСУ получили экспортный вариант дальнобойных ракет Storm Shadow или SCALP-EG с уменьшенной дальностью, которые бьют всего на 300 километров. А вот Taurus украинская армия может получить в базовом варианте – стреляющие на 500 километров.

Скорее всего, нас попросят ими не пользоваться по территории России. Но по части, допустим, Крымского моста, который на территории Украины, на полуострове и в экономической зоне от украинского Крыма, мы можем использовать,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

Насколько сложно будет перехватывать россиянам Taurus: смотрите видео

Вопрос ребром

Роман Свитан предполагает, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет завязать вопрос передачи ракет Taurus к передаче ракет ATACMS. Так, как ранее немецкий канцлер задал вопрос ребром относительно передачи танков Leopard, если США передаст Украине танки Abrams.

Украине могут передать всего несколько десятков немецких дальнобойных ракет. А вот для выполнения боевых задач, а особенно для освобождения временно оккупированного полуострова, ВСУ нужны сотни, а может и тысячи таких ракет.

Тем временем США имеют запасы – там изготовили более 4 тысяч ракет ATACMS. Более 3 тысяч у них есть на хранении. Их планируют заменить другими новыми ракетами.

"Поэтому 300-километровые ATACMS могут в принципе передать нам. И вот правительство Германии, вероятнее всего, хочет завязать передачу Taurus с ATACMS. Если будет как с Leopard и Taurus – было бы неплохо", – подчеркнул военный эксперт.

Может ли Украина получить ракеты Taurus