Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Taurus може летіти дуже низько та має дозвукову швидкість.

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"Крилата ракета керується кількома каналами. Майже не схильна до радіоелектронної боротьби росіян. Та якщо буде режим виявлення цієї ракети виконаний правильно, то в принципі її протиракета російська може збити", – сказав Світан.

Однак режим протидії виявленню у такої ракети працює значно краще, ніж у Storm Shadow чи SCALP-EG. Тобто, цю ракету російській ППО буде складно побачити.

Військовий експерт розказав, що ЗСУ отримали експортний варіант далекобійних ракет Storm Shadow чи SCALP-EG зі зменшеною дальністю, які б'ють лише на 300 кілометрів. А от Taurus українська армія може отримати в базовому варіанті – ті, які стріляють на 500 кілометрів.

Найімовірніше, нас попросять ними не користуватися по території Росії. Але по частині, припустимо, Кримського мосту, який на території України, на півострові та в економічній зоні від українського Криму, ми можемо використати,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

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Питання руба

Роман Світан припускає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче зав'язати питання передачі ракет Taurus до питання передачі ракет ATACMS. Так, як раніше німецький канцлер поставив питання руба щодо передачі танків Leopard, якщо США передасть Україні танки Abrams.

Україні можуть передати всього кілька десятків німецьких далекобійних ракет. А от для виконання бойових завдань, а особливо для звільнення тимчасово окупованого півострова, ЗСУ треба сотні, а то може й тисячі таких ракет.

Тим часом США мають запаси – там виготовили понад 4 тисячі ракет ATACMS. Понад 3 тисяч вони мають на зберіганні. Їх планують замінити іншими новими ракетами.

"Тому 300-кілометрові ATACMS можуть в принципі передати нам. І от уряд Німеччини, найімовірніше, хоче зав'язати передачу Taurus з ATACMS. Якщо буде як з Leopard і з Taurus – було б непогано", – наголосив військовий експерт.

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