В ОП резко отреагировали на утечку секретных данных о "Томагавках"

Утечка информации о "Томагавках" – совершенно странная история. Непонятно, зачем эту просьбу вообще слили в иностранные медиа.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что слив информации о ракетах "Томагавк" – это действительно странно. Абсолютно неуместно освещать чувствительную информацию, которая касается войны в Украине.

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Почему Украине нужны эти ракеты

Как отметил Подоляк, третий пункт Плана победы о неядерном стратегическом пакете сдерживания является абсолютно логичным. Тут речь идет о базах, которые должны быть созданы в Украине для того, чтобы сдерживать Россию. Именно там должны были бы разместить ракеты "Томагавк".

Если наше государство будет обладать дальнобойными ракетами на 1500 – 2500 километров, то это существенно повлияло бы на решение России продолжать войну или начать ее заново через несколько лет. В таком случае все крупные военные объекты страны-агрессора будут в зоне поражения.

На сегодня понятно, что распиаренная российская система радиолокационного контроля и противоракетной обороны не является такой действенной, как там об этом рассказывали. Это был бы очень эффективный шаг, если бы в Украине против России были размещены ракетные комплексы. Вопрос в другом – если вы еще не приняли решение, то зачем все это сливаете и обсуждаете в газетах?

– сказал Подоляк.

Сейчас нужно продолжать работать с международными партнерами по увеличению военной помощи. Тут пока речь идет по крайней мере о соблюдении всех обещаний. Украина имеет лоббистов, которые над этим также работают. Речь идет о странах Балтии, Северной Европы, Польше и т.п.

Другое важное направление – инвестиции в собственное производство. Украина работает над его расширением.

В том числе и инвестиции в ракетные производства на территории Украины. Тут нужны и лицензии, и совместные производства и т.п. Украина идет по этому пути. Мне кажется, что это вообще единственный путь,

– подчеркнул Подоляк.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что в СМИ появились данные о ракетах "Томагавк". Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Но обо всем очень быстро начали писать СМИ.