Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що злив інформації про ракети "Томагавк" – це дійсно дивно. Абсолютно недоречно висвітлювати чутливу інформацію, яка стосується війни в Україні.

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Чому Україні потрібні ці ракети

Як наголосив Подоляк, третій пункт Плану перемоги про неядерний стратегічний пакет стримування є абсолютно логічним. Тут йдеться про бази, які мають бути створені в Україні для того, аби стримувати Росію. Саме там мали б розмістити ракети "Томагавк".

Якщо наша держава володітиме далекобійними ракетами на 1500 – 2500 кілометрів, то це суттєво вплинуло б на рішення Росії продовжувати війну або ж розпочати її заново через кілька років. У такому випадку усі великі військові об'єкти країни-агресорки будуть в зоні ураження.

На сьогодні зрозуміло, що розпіарена російська система радіолокаційного контролю і протиракетної оборони не є такою дієвою, як там про це розповідали. Це був би дуже ефективний крок, якби в Україні проти Росії були розміщені ракетні комплекси. Питання в іншому – якщо ви ще не ухвалили рішення, то навіщо все це зливаєте й обговорюєте в газетах?

– сказав Подоляк.

Зараз потрібно продовжувати працювати з міжнародними партнерами щодо збільшення військової допомоги. Тут принаймні йдеться про дотримання усіх обіцянок. Україна має лобістів, які над цим також працюють. Йдеться про країни Балтії, Північної Європи, Польщу тощо.

Інший важливий напрямок – інвестиції у власне виробництво. Україна працює над його розширенням.

Зокрема й інвестиції у ракетні виробництва на території України. Тут потрібні й ліцензії, і спільні виробництва тощо. Україна йде цим шляхом. Мені здається, що це взагалі єдиний шлях,

– наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував міжнародних партнерів за те, що в ЗМІ з'явилися дані про ракети "Томагавк". Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Але про все дуже швидко почали писати ЗМІ.