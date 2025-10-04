Украина может получить от Соединенных Штатов Америки ракеты Tomahawk. Однако это решение полностью зависит от Дональда Трампа, который должен решить передавать там это оружие или нет. Если это произойдет, то наше государство может получить и кое-что другое.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что ракеты Tomahawk могут повлиять на ход боевых действий в пользу Украины. Все потому, что появление новых видов вооружения от западных партнеров всегда способствует этому.

Как помогут Украине ракеты Tomahawk?

Иван Тимочко отметил, если наше государство получит от США Tomahawk, то удастся сравняться в возможностях с Россией, чтобы наносить ракетные удары вглубь, ближе к стратегическим объектам.

Однако, по его словам, все будет зависеть от нескольких факторов:

объемов поставок; бесперебойности поставок; оригинальности военных характеристик; техники, с которой их будут запускать.

Если будет возможность запускать эти ракеты массированно с иностранных платформ или с поддержкой определенных видов войск наших союзников, тогда это будет возможность совершенно другого уровня,

– пояснил Иван Тимочко.

Также все зависит от того, как удастся выстроить логистику для работы с Tomahawk.

Как будет реагировать Россия на передачу Украине Tomahawk?

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ считает, как только будет подтверждено, что Украина получит Tomahawk от США, то Россия привлечет много сил и средств, чтобы сбивать такие цели и их пусковые установки.

Все для того, чтобы нивелировать этот первый эффект массированного нанесения ударов и их эффективности,

– сказал он.

Кроме того, разрешение США на ракеты Tomahawk может побудить и другие государства предоставить Украине свое оружие. Например, у нас на вооружении могут появиться Taurus.

Тимочко добавил, что приоритетными целями на территории России для Tomahawk будут арсеналы, склады, воинские части, аэродромы, вражеские военно-промышленные заводы и нефтеперерабатывающие станции.

Что известно о предоставлении Украине ракет Tomahawk?