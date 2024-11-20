Ракеты TOW и боеприпасы для HIMARS: США объявили новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон предоставляет Киеву новую военную помощь на сумму в 275 миллионов долларов. Стало известно, что именно передадут американцы.

Ранее СМИ сообщали о подготовке США к отправке очередного пакета с помощью. Администрация Байдена стремится использовать более 7 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом для Украины, до инаугурации Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на прессслужбу Пентагона.

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Новая порция вооружения

Теперь Пентагон официально объявил о передаче пакета, раскрыв его содержание.

Туда вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм боеприпасы;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотники;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

взрывное оборудование и боеприпасы;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

К слову, в ночь на 19 ноября в Брянской области России раздались взрывы на арсенале. Оккупанты жаловались, что военный объект поразили с помощью ракет ATACMS.