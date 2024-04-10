Аналог "Ланцетов" с ИИ: Силы обороны применили новый ударный дрон против россиян

Украина производит и успешно применяет дроны на поле боя. Силы обороны применили один из новых ударных беспилотников.

Силы обороны использовали украинский барражирующий боеприпас RAM X против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6 "Тунгуска".

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Этот БпЛА ранее не анонсировали

Согласно сообщениям, украинские аэроразведчики обнаружили российский зенитный комплекс "Тунгуска" в окрестностях населенного пункта Заря на восточном направлении.

Дрон поразил российский комплекс. Вероятно, другой БпЛА Shark обнаружил цель и отслеживал ее до прилета ударного дрона.

RAM X - это новый беспилотник, о котором ранее не говорили. Судя по названию, это – модифицированный боеприпас RAM II.

Дрон на видео почти не видно в отличие от его предыдущих моделей. Вероятно, ему изменили конструкцию.

Силы обороны применили новый дрон: смотрите видео

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