Новые детали плана победы Украины: чем особенный следующий "Рамштайн"

Украина планирует представить союзникам план победы на заседании "Рамштайн" 12 октября. Есть дискуссии по этому документу, но он продвигает важные для нашего государства интересы.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что пока никто не обнародовал план победы Украины. Можно только догадываться, что там. Но СМИ уже давали определенные детали.

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Что сейчас известно о плане победы Украины

Как отметил Ус, уже была приблизительная информация о четырех пунктах плана. А в целом он состоит из пяти пунктов.

В первом пункте говорится о гарантиях Украины относительно вступления в НАТО. Понятно, что союзники будут обсуждать этот вопрос. Возможно, наше государство получит в определенном случае гарантии, которые были в Финляндии и Швеции перед вступлением.

Второй – отсутствие критики за бои в Курской области. Украина не планирует забирать себе эту территорию. Но сейчас она нужна, чтобы наше государство имело лучшую позицию, чтобы как можно быстрее справедливо окончить войну.

Также СМИ сообщали, что в плане победы якобы говорится о необходимости передавать Украине новейшее вооружение. Сейчас Силы обороны получают сравнительно старую технику. Новейших образцов оружия не так и много.

Бесспорно там речь идет и о продолжении экономической поддержки. В этом контексте нужно будет давить, чтобы наше государство наконец-то получило замороженные российские активы. Этот вопрос уже очень долго тянется. Запад должен показать – если какая-то страна бросает вызов мироустройству, то ее активы будут переданы противникам.

Посмотрим, будут ли именно эти пункты обсуждаться. Или они там несколько иные. Понимаю, что есть большой скепсис на Западе. Но он традиционный из-за их слишком большой осторожности. Но она не должна была бы повлиять на то, чтобы видение Украины было отвергнуто,

– сказал Ус.

Обратите внимание! СМИ сообщили определенные детали, чего можно ожидать от заседания "Рамштайн" 12 октября. Страны НАТО думают, чтобы предложить Украине конкретные шаги по вступлению в НАТО.