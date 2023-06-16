Состоялась 13 встреча в формате "Рамштайн": что партнеры говорили о контрнаступлении ВСУ
Заседание в формате "Рамштайн" проходило 15 июня в Брюсселе. На нем страны-партнеры среди прочего комментировали контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас очень рано давать оценку, сколько времени займет украинское контрнаступление и боевые повреждения будут с обеих сторон. Однако важно то, что украинцы имеют возможность восстановить поврежденную технику на месте и вернуть ее в бой.
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Алексей Резников также рассказал о реакции союзников на контрнаступление ВСУ. Что сказал министр рассказала корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.
Что известно о реакции партнеров на контрнаступление ВСУ
Министр обороны Украины рассказал, что большинство партнеров осознают, что происходит, союзники болеют за Украину.
По словам Резникова, контратака не обязательно должна быть быстрой, поскольку погода и местность также являются решающими факторами.
Там, где сегодня происходят некоторые наши действия – очень заминированная территория россиянами. Наше отличие от россиян – мы не используем наших защитников и защитниц, как пушечное мясо,
– объяснил министр.
Глава Минобороны рассказал, что по оценкам Украины в Бахмуте за 8 месяцев оккупанты потеряли минимум 60 тысяч своих бойцов ранеными и погибшими. Потому партнеры понимают, что делает Украина и желают победы.
Помощи союзников постоянно не хватает
Алексей Резников заявил, что помощи союзников постоянно не хватает, поскольку это война ресурсов и россияне позволяют использовать запасы амуниции еще с советских времен.
По крайней мере, в прошлом году они (оккупанты – 24 Канал) позволяли себе использовать 60 000 снарядов разных калибров от минометов до артиллерии в сутки. Сейчас, по нашим оценкам, они все равно в сутки, просто вдумайтесь, используют 30 000 снарядов,
– заявил министр обороны.
По его словам, Украина использует в 2 – 3 меньше снарядов в зависимости от территории. Поэтому решение об обеспечении миллиона снарядов все равно не будет достаточным для Украины.
Несмотря на это, Алексей Резников поблагодарил за всю помощь от партнеров и добавил, что всегда хотелось бы больше.
"Поэтому мы продолжаем убеждать другие страны, которые еще не стали смелее, чтобы давать нам, хотя запасы у них есть", – сказал чиновник.
Какие итоги 13 "Рамштайна"
- Алексей Резников заявил, что рассматривается возможность создания IT-коалиции в рамках клуба "Рамштайн". Лидерство по этому вопросу взяла Эстония.
- По словам украинского министра, к июлю 2023 года должны быть подготовлены программы для тренировки украинских пилотов, а также подготовки техников и инженеров. Тогда будет известна дата старта обучения.
- Также украинские пилоты смогут протестовать шведские истребители Gripen. Однако пока речь идет только о тестировании. Подробнее о результатах "Рамштайна" читайте по ссылке.