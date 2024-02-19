Важные объявления и новые коалиции: глава Минобороны Швеции о "Рамштайн"

В Брюсселе 14 февраля провели встречу в формате "Рамштайн". Министр обороны Швеции рассказал о результатах.

Глава Минобороны Швеции Поль Джонсон подвел итоги “Рамштайн-19” для Украины. По его словам, там выразили твердое обязательство продолжать поддерживать Украину, говорится в тексте 24 Канала.

Смотрите также Надеюсь увидеть в небе весной, – Буданов о самолетах F-16 в Украине

Сделан ряд важных объявлений

Кроме этого, Джонсон отметил, что было сделано важное объявление о новых коалициях, которые сейчас создаются и продолжают развиваться в рамках Контактной группы с участием Швеции, которая есть в составе Коалиции беспилотников.

Мы подписали Меморандум по этому, а также Меморандум или, фактически, заявление о намерениях по Коалиции по разминированию,

– пояснил он.

Также он отметил, что были сделаны новые объявления о помощи. В частности, Швеция также вскоре предоставит новый пакет поддержки Украине. Он будет содержать взносы во всех сферах.

В Брюсселе подписали Меморандум по ПВО для Украины