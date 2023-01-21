Как новый пакет военной помощи от Запада повлияет на ситуацию на фронте

На заседании "Рамштайна" 20 января союзники Украины согласовали предоставление ВСУ большого количества помощи. Новое оружие поможет Киеву дать отпор российским захватчикам.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, новый пакет помощи от Запада будет включать, в частности, те виды вооружения, которые просил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Значение нового пакета помощи для Украины

В частности, речь идет о большом количестве бронетехники, а также о дополнительных артиллерийских системах HIMARS. По словам Пионтковского, новая военная помощь будет играть большую роль в войне Украины против врага.

Этот пакет будет способствовать стратегическим изменениям на фронте. Так же, как когда-то было с первым появлением HIMARS, что позволило Украине перехватить инициативу на поле боя,

– сказал публицист.

Политик напомнил, что генерал Валерий Залужный в своем интервью изданию The Economist также отмечал, что для успешного контрнаступления ВСУ нужны танки. По словам Пионтковского, Украина получит от Великобритании Challenger 2.

Андрей Пионтковский оценил новый пакет помощи от Запада: смотрите видео

"Новый глава минобороны Германии – подозрительная фигура"

А вот относительно предоставления Киеву немецких танков Leopard, то партнерам Украины так и не удалось достичь согласия по этому вопросу.

Продолжается перетягивание каната с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он нервничает из-за того, что немцы не могут то ли сами передать Leopard Украине, то ли не могут сделать это первыми,

– сказал политик.

Он напомнил, что новый глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что никто не исключает возможности предоставления таких танков Украине.

"В общем, Писториус – очень подозрительная фигура. Все годы своей карьеры он возглавлял бесконечные "советы дружбы" и экономического сотрудничества с Владимиром Путиным", – отметил Пионтковский.

Он выразил надежду, что Германия, по крайней мере, не будет вставлять палки в колеса другим странам, которые захотят предоставить Украине Leopard.

В Москве паникуют из-за Storm Shadow

В день "Рамштайна" на административных зданиях в Москве вдруг начали активно развертывать системы ПВО. По словам Пионтковского, Кремль опасается, что Украина может получить определенные виды вооружения, которые не были объявлены официально.

В частности, как отметил публицист, российские пропагандисты впадают в панику из-за того, что в рамках нового пакета помощи Украине могли передать крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Такое вооружение ранее обещала предоставить Киеву Великобритания.

Москва исходит из худшего варианта. Дальность этих ракет – около 400 километров, что позволяет наносить удары достаточно глубоко по территории России и, вероятно, и по самой Москве,

– сказал Пионтковский.

Почему Киеву нужно дальнобойное оружие

Также между Украиной и западными союзниками ведутся переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет. В частности, речь идет об американских боеприпасах GLSDB, дальность действия которых составляет более 150 километров.

Если Украина получит такое оружие, то вдвое увеличится сегодняшняя дальность HIMARS,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что в таком случае ВСУ смогут легко доставать до российских военных целей на перешейке и в северной части временно оккупированного Крыма.

Результаты встречи "Рамштайн-8": коротко