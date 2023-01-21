Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, новий пакет допомоги від Заходу включатиме, зокрема, ті види озброєння, які просив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Значення нового пакету допомоги для України

Зокрема, йдеться про велику кількість бронетехніки, а також додаткові артилерійські системи HIMARS. За словами Піонтковського, нова військова допомога відіграватиме велику роль у війні України проти ворога.

Цей пакет сприятиме стратегічним змінам на фронті. Так само як колись було з першою появою HIMARS, що дозволило Україні перехопити ініціативу на полі бою,

– сказав публіцист.

Політик нагадав, що генерал Валерій Залужний у своєму інтерв'ю виданню The Economist також наголошував на тому, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні танки. За словами Піонтковського, Україна отримає від Великої Британії Challenger 2.

Андрій Піонтковський оцінив новий пакет допомоги від Заходу: дивіться відео

"Новий глава міноборони Німеччини – підозріла фігура"

А от щодо надання Києву німецьких танків Leopard, то партнерам України так і не вдалося досягти згоди у цьому питанні.

Продовжується перетягування каната з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він нервується через те, що німці не можуть чи то самі передати Leopard Україні, чи не можуть зробити це першими,

– сказав політик.

Він нагадав, що новий глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ніхто не виключає можливості надання таких танків Україні.

"Загалом Пісторіус – дуже підозріла фігура. Всі роки своєї кар'єри він очолював нескінченні "ради дружби" та економічного співробітництва з Владіміром Путіним", – зауважив Піонтковський.

Він висловив сподівання, що Німеччина принаймні не вставлятиме палки у колеса іншим країнам, які захочуть надати Україні Leopard.

У Москві панікують через Storm Shadow

У день "Рамштайну" на адміністративних будівлях у Москві раптом почали активно розгортати системи ППО. За словами Піонтковського, Кремль боїться, що Україна може отримати певні види озброєння, які не були оголошені офіційно.

Зокрема, як зазначив публіцист, російські пропагандисти панікують через те, що у рамках нового пакету допомоги Україні могли передати крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow. Таке озброєння раніше обіцяла надати Києву Велика Британія.

Москва виходить з найгіршого варіанту. Дальність цих ракет – близько 400 кілометрів, що дозволяє завдавати ударів достатньо глибоко по території Росії та, ймовірно, й по самій Москві,

– сказав Піонтковський.

Чому Києву потрібна далекобійна зброя

Також між Україною та західними союзниками ведуться перемовини щодо надання Україні далекобійних ракет. Зокрема, йдеться про американські боєприпаси GLSDB, дальність дії яких становить понад 150 кілометрів.

Якщо Україна отримає таку зброю, то вдвічі збільшиться сьогоднішня дальність HIMARS,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що у такому випадку ЗСУ зможуть з легкістю діставати до російських військових цілей на перешийку та у північній частині тимчасово окупованого Криму.

Результати зустрічі "Рамштайн-8": коротко