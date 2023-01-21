Несмотря на танковую дилемму, новый "Рамштайн" был успешным, – военный обозреватель

Недавнюю встречу в формате "Рамштайн" можно назвать успешной для Украины. Несмотря на то, что союзники пока не передают танки Leopard 2, ВСУ получат много другого вооружения, которое важное для победы.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, даже несмотря на танковую дилемму, этот "Рамштайн" можно назвать успешным.

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Есть позитив относительно танков

Важно, что уже есть договоренность о подготовке украинских военных на танках Leopard 2. Поэтому когда появится политическое решение от Германии о передаче, экипажи уже будут готовы.

Фактически можем надеяться, что, когда Берлин примет решение, то мы получим танки и будем иметь необходимое количество подготовленных экипажей. То есть не будет никакого промедления по поводу того, чтобы привлечь эти даже не роты, не батальоны, а полноценную бригаду в зоне боевых действий,

– заметил Коваленко.

Он уверен, что это положительный момент. Ведь на "Рамштайне" точно договаривались о подготовке экипажей.

"Рамштайн" был успешен для Украины – Коваленко: смотрите видео

Кроме того, недавняя встреча показала, что западные страны продолжают наращивать не только темп, но и объем военной помощи. Также выросло не только количество, но и номенклатура вооружения, которое будут передавать Украине.

Выросло не только количество, но и разновидности. И это не только оборонительное оружие, но и постепенно передают и наступательное. Это, в частности, касается пакета Великобритании, где есть танки Challenger 2,

– подчеркнул Коваленко.

Передаст ли Запад танки для Украины