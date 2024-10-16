В Белом доме анонсировали "Рамштайн": он пройдет в необычном формате

В середине октября должна была состояться дополнительная встреча в формате "Рамштайн", где президент США и лидеры Запада обсудили бы планы по дальнейшей помощи Украине. Впрочем, она была отменена. У Байдена отметили, что встреча таки состоится, впрочем в специальном режиме.

16 октября президент Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По его итогам, США был объявлен новый пакет помощи на сумму 425 миллионов долларов.

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"Рамштайн" в новом формате

Также во время общения политиков было договорено таки провести "Рамштайн" на уровне лидеров. Встречу запланировали на ноябрь. Об этом говорится в коммюнике Белого дома, обнародованного после разговора президентов.

Предполагается, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров пройдет в виртуальном формате.

В коммюнике отмечается, что Байден и Зеленский обязались интенсифицировать планирование помощи, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для того, чтобы перехватить инициативу в войне.

Напомним, что "Рамштайн" было перенесено из-за мощного урагана в США.