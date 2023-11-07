Засыпали наградами: для чего в Чечне пиарят сына Рамзана Кадырова

Сына Рамзана Кадырова 15-летнего Адама снова засыпают государственными наградами. А так называемый глава Чечни назначает его на высокие руководящие должности.

Таким образом боевик готовит сына на свое место. Это в разговоре с 24 Каналом предположил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Награды для Кадырова-младшего

На днях 15-летний Адам Кадыров получил еще два ордена. Один из них – за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства. А раньше, после истории с избиением заключенного в СИЗО, Адаму дали "героя Чечни".

Засыпали наградами. Очевидно, Кадыров всем демонстрирует, что этот 15-летний подлец – его преемник,

– отметил оппозиционный журналист.

Более того – Кадыров подарил сыну еще и высокую должность. Он назначил его руководителем отдела безопасности, как его назначал отец.

"Но находясь на этом посту Кадыров так и не уберег своего отца от уничтожения. И фактически занял его место", – сказал Яковенко.

Игорь Яковенко о наградах для сына Кадырова: смотреть видео

Он объяснил, что таким образом в Чечне формируется наследственная монархия. И клан Кадырова не выпустит власть из рук.

"В настоящей Чечне тех времен не было такого. Там была очень специфическая средневековая демократия, когда власть принадлежала разным тайпам, а здесь самодержавие формируется еще и наследственная", – добавил оппозиционный журналист.

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