Засыпали наградами: для чего в Чечне пиарят сына Рамзана Кадырова
Сына Рамзана Кадырова 15-летнего Адама снова засыпают государственными наградами. А так называемый глава Чечни назначает его на высокие руководящие должности.
Таким образом боевик готовит сына на свое место. Это в разговоре с 24 Каналом предположил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Награды для Кадырова-младшего
На днях 15-летний Адам Кадыров получил еще два ордена. Один из них – за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства. А раньше, после истории с избиением заключенного в СИЗО, Адаму дали "героя Чечни".
Засыпали наградами. Очевидно, Кадыров всем демонстрирует, что этот 15-летний подлец – его преемник,
– отметил оппозиционный журналист.
Более того – Кадыров подарил сыну еще и высокую должность. Он назначил его руководителем отдела безопасности, как его назначал отец.
"Но находясь на этом посту Кадыров так и не уберег своего отца от уничтожения. И фактически занял его место", – сказал Яковенко.
Игорь Яковенко о наградах для сына Кадырова: смотреть видео
Он объяснил, что таким образом в Чечне формируется наследственная монархия. И клан Кадырова не выпустит власть из рук.
"В настоящей Чечне тех времен не было такого. Там была очень специфическая средневековая демократия, когда власть принадлежала разным тайпам, а здесь самодержавие формируется еще и наследственная", – добавил оппозиционный журналист.
Что известно о сыне Кадырова: основные новости
- В сентябре в сети появилось видео, как 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам бьет заключенного в СИЗО. Подросток издевался над Никитой Журавлем, которого обвинили в сожжении Корана. Так называемый глава Чечни заявил, что гордится поступком сына.
- Впоследствии Адам Кадыров получил звание "героя Чечни". Вероятно, его готовят на замену верному псу Путина, и все это происходит не без согласия российского диктатора и Кремля.
- 4 ноября стало известно о назначении Адама Кадырова на должность начальника отдела по обеспечению безопасности главы Чечни. Мол, он проявил себя как смелый и отважный патриот.