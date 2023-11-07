Падишах себя радует: зачем Рамзан Кадыров устроил "парад наград" для сына Адама

15-летний сын Рамзана Кадырова бьет заключенного в СИЗО, а вместо получает государственные награды, звания и даже руководящие должности. Таким образом так называемый руководитель Чечни играет на своего "врага", которого наконец-то может победить.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он объяснил значение всех наград Кадырова-младшего.

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Игра Кадырова

По словам Аббаса Галлямова, Кадыров потерял свой авторитет и позиции, а потому ему потребовался новый "враг", которого бы он мог победить. В данном случае такой нашелся – российское общественное мнение.

"Враги возмущаются, но ничего сделать не могут. Он что хочет, то и делает. Это в его понимании показать "силу", которую он не смог продемонстрировать ни на поле боя, ни с Пригожиным", – сказал политтехнолог.

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Именно поэтому Рамзан Кадыров мог устраивать весь фарс с награждением 15-летнего сына. Более того – выданные награды не имеют никакого значения, подчеркнул Галлямов. Равно как и его назначение на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Это даже не игра. Это так Кадыров себя утешает. Успокаивает. Он снова в привычном амплуа оказался. Возможно, в этом нет глубочайшего смысла. Падишах радует себя,

– добавил он.

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