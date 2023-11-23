Три мотива: Гудков предположил, для чего хитрый Кадыров зовет Путина в Чечню

Рамзан Кадыров пригласил Владимира Путина посетить Чечню. В последний раз кремлевский глава приезжал в республику в 2011 году.

"Дон" преследует три любопытных мотива. Подробнее о них рассказал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Раньше мы писали, почему Путин прощает Кадырова его дерзкие действия.

Не упустите Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Три мотива

Россия – огромное государство, в составе которого находятся более 89 субъектов. Вероятно, большинство регионов Путин вообще не посещал. В то же время в Чечне бывал уже много раз.

Кадыров пригласил Путина для следующих мотивов:

показать поддержку; убедиться, что глава России настоящий; напомнить об особой дружбе – традиционных ценностях Кремля "духовных скрепах".

Гудков о громком заявлении Кадырова: смотреть видео

После 2011 года произошло немало "кровавых" событий, за которыми стоят Рамзан Кадыров и его приспешники. Поэтому "Дон" хочет показать Путину, что готов выполнить любой его приказ.

Хитрый, хитрый Кадыров. Приедет Путин, пообещает денег и еще чего-нибудь. При этом Кадыров посмотрит, точно ли настоящий Путин. Поковыряет краску с "портрета", убедится, что это оригинал или копия. У них же есть какие-то личные отношения, если Путин не настоящий, это скоро станет явным,

– подчеркнул Геннадий Гудков.

Что известно о "теплых" отношениях Путина и Кадырова

Американский Институт изучения войны пишет, что публичное приглашение ставит российского диктатора в затруднительное положение, ведь он либо игнорирует приглашение и рискует отнестись к Кадырову пренебрежительно, либо принимает приглашение и рискует выглядеть так, будто он подвергается давлению самопровозглашенного главы Чечни.

28 сентября после встречи с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров сказал, что он "воин Путина". В ответ кремлевский глава пообещал чеченскому лидеру построить в Москве мечеть. Путин боится дестабилизации в Чечне, поэтому пытается задобрить Кадырова.

Также известно, что из 158 чиновников более 30% родственников Рамзана Кадырова занимают высшие руководящие должности в Чечне. Путин же никак не может этому причинить. Кремлевский руководитель словно "лег" под самопровозглашенного главу Чечни.