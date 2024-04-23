Смерть Кадырова – "черный лебедь" в России: зачем СМИ снова распространяют новость о его болезни
Российские СМИ активно пишут о болезни самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова. Эти сообщения могут быть нужны Кремлю для того, чтобы показать россиянам, что "есть жизнь после Кадырова".
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. Он подчеркнул, что в российском обществе господствовало мнение, что если Рамзан Кадыров умрет, то все "рухнет".
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"Этот вброс, по моему мнению, призван избежать этого "черного лебедя". Если раньше говорилось, что если Кадыров умрет, то там все рухнет. Теперь, мне кажется, потихоньку приучают общество, что есть жизнь и после Кадырова, что придет новый человек", – считает он.
Конфликт за кресло Кадырова
Олег Лисный отметил, что уже распространяется информация среди россиян, кто мог бы заменить Кадырова. Будут появляться и новые фамилии. Российское население готовят к тому, что ситуация в Чечне будет управляемой, даже если там поставят нового человека.
Если не удастся российскому режиму передать эту власть качественно и эффективно, то может появиться какая-то конкуренция. Когда будет видно, что Кадыров уже "совсем плох", то может появиться конфликт внутри за его кресло. Это может быть зоной нестабильности,
– предположил политолог.
Сейчас Кремль пытается локализовать эту "зону нестабильности" в самом начале и указать, что ее не может быть, потому что ситуация прогнозируемая, а власть из одних рук перейдет в другие.
Болезнь Кадырова: главное
- В марте 2023 года издание Bild написало, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. По крайней мере так утверждал бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев. Отмечается, что Кадыров даже привез в Чечню медика из ОАЭ, потому что не верит врачам в России.
- В сентябре того же года в украинской разведке заявили, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что у чеченского террориста обострились его болезни.
- В расследовании российских оппозиционных журналистов говорится, что в январе 2019 года Кадырову впервые поставили диагноз "некроз поджелудочной железы". Весной 2022 года состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться.
- Журналисты пишут, что в случае смерти Кадырова или потери им дееспособности следующим лидером Чечни может стать Апты Алаудинов. Сейчас он возглавляет спецназ АХМАТ и был одним из главных спикеров на съезде "Единой России".