Психологический циркач, – политтехнолог о поведении Кадырова на фоне слухов о болезни

На "инаугурацию" Владимира Путина прибыл лидер Чечни Рамзан Кадыров, чье состояние здоровья обсуждают уже не первый год. В конце апреля о его вероятной болезни заговорили с новой силой, поэтому теперь он всячески пытается показать, что вполне здоров.

Кадыров то публикует видео из спортзала, то на камеру голыми руками тянет внедорожник. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, невозможно логически объяснить что именно делает глава Чечни.

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"Психологический циркач"

На фоне слухов о болезни, Кадыров сначала решил опубликовать видео, как тренируется в спортзале и поднимает гантели. Но на этом он не остановился, поэтому в следующий раз голыми руками взялся тянуть внедорожник.

Он сначала толкает машину в одну сторону, потом в другую. Человек, которому всегда надо доказывать, что он жив, точный имеет проблемы со здоровьем. Это очень заметно,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Наверное, Кадыров уже понимает, что происходит, ведь недавно в СМИ активно обсуждали, кто может заменить его на посту. Это место пророчили 15-летнему сыну Адаму. Однако в Кремле такую идею, вероятно, не поддержали и теперь готовят другого человека.

"Мне кажется, что Кадыров понял, что именно вызывает наибольшую реакцию у людей, поэтому намеренно все это делает. Можно вспомнить, как во время встречи с детьми он упал на пол и начал отжиматься. Но это выглядело настолько страшно, что я думал – это уже все. Такой он психологический циркач", – сказал политтехнолог.

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