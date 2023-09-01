Без Путина он никто: может ли диктатор ликвидировать Кадырова

После смерти Евгения Пригожина начали говорить, что следующим может стать Рамзан Кадыров. Но пока российский диктатор не будет его ликвидировать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. У Кадырова есть немало врагов, которые хотели бы с ним поквитаться.

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"Путин не будет ликвидировать Кадырова. Это его один из самых верных псов. И Кадыров понимает, что без Путина его жизнь и правление закончится", – объяснил Тизенгаузен.

Планы Путина по Кадырову

Кадыров боится за свою жизнь. Об этом свидетельствует и то, что чеченец теперь ездит на поклон в Москву поездом, а не самолетом. В прошлом году он у своих кремлевских боссов выпрашивал дополнительные системы ПВО.

"Кадырова многие хотели бы убрать. Это сторонники свободной Ичкерии, которые понимают, что он предал свободу, своего отца (хотя здесь тоже есть вопросы) и пошел на службу к Путину", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о судьбе Рамзана Кадырова: смотреть видео

По словам Тизенгаузена, чеченская оппозиция за рубежом ведет активную информационную борьбу против Кадырова. В частности, рассказывает, как именно он пришел к власти. Поэтому сейчас он будет обеими руками держаться за Путина.

Кадыров без Путина – никто. Никто не будет выделять ему колоссальные бюджеты на содержание армии, автопарка. Всю свою семью он устроил на руководящие должности,

– добавил он.

Отметим, на днях Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале написал пост-оду российскому диктатору, где признался, что дважды обязан ему жизнью и готов выполнить любой его приказ. Даже если результатом станет его смерть.

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