Целились в центр принятия решений, – российский оппозиционер о ранении Рогозина в ягодицу

На Донбассе был ранен бывший директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. У него пострадала ягодица – центр принятия решений.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, кто мог попасть в Рогозина.

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Рогозину попали в центр принятия решений

Яковенко отметил, что с российской стороны находится героизм. В частности, известно, что Рогозин отправился праздновать свой день рождения на Донбасс. Там они праздновали в ресторанчике, и в итоге Рогозин был ранен в ягодицу.

Все обошлось, мозг не задет. Хотя целились в центр принятия решений. Как всегда большое количество жира спасло, поэтому нет у вас методов против Димы Рогозина,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Яковенко о ранении Рогозина в ягодицу: смотрите видео

Ранение Рогозина

Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке произошел взрыв в ресторане "Шеш-Беш". Там бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения. Его ранило, известно об осколочных ранениях головы, бедра и ягодиц.

Врачи не решились оперировать Рогозина в Донецке, поэтому перевезли в Ростов-на-Дону, где его тоже не оперировали. Сейчас в кругах оккупантов говорят о его тяжелом состоянии. Рогозина вроде бы планируют перевезти в Москву, но пока не могут, будто из-за нелетной погоды.

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