Целились в центр принятия решений, – российский оппозиционер о ранении Рогозина в ягодицу
На Донбассе был ранен бывший директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. У него пострадала ягодица – центр принятия решений.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, кто мог попасть в Рогозина.
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Рогозину попали в центр принятия решений
Яковенко отметил, что с российской стороны находится героизм. В частности, известно, что Рогозин отправился праздновать свой день рождения на Донбасс. Там они праздновали в ресторанчике, и в итоге Рогозин был ранен в ягодицу.
Все обошлось, мозг не задет. Хотя целились в центр принятия решений. Как всегда большое количество жира спасло, поэтому нет у вас методов против Димы Рогозина,
– заметил российский оппозиционный журналист.
Яковенко о ранении Рогозина в ягодицу: смотрите видео
Ранение Рогозина
Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке произошел взрыв в ресторане "Шеш-Беш". Там бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения. Его ранило, известно об осколочных ранениях головы, бедра и ягодиц.
Врачи не решились оперировать Рогозина в Донецке, поэтому перевезли в Ростов-на-Дону, где его тоже не оперировали. Сейчас в кругах оккупантов говорят о его тяжелом состоянии. Рогозина вроде бы планируют перевезти в Москву, но пока не могут, будто из-за нелетной погоды.
Ситуация в оккупированном Донецке: последние новости
- В Донецке 21 декабря случился прилет по ресторану "Шеш-Беш". Эксглава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, праздновавший там день рождения, заявил, что при обстреле погиб его "боевой товарищ и помощник" Михаил Бридасов.
- В Донецке вечером 23 декабря прогремели мощные взрывы. После этого в части города исчезло электроснабжение.
- Коллаборанты и оккупанты уже начали ссориться между собой. В частности это касается псевдореспублики в Донецкой области.