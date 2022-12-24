Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про те, хто міг поцілити в Рогозіна.

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Рогозіну поцілили в центр прийняття рішень

Яковенко зазначив, що з російського боку присутній героїзм. Зокрема, відомо, що Рогозін вирушив святкувати свій день народження на Донбас. Там вони святкували в ресторанчику, й у підсумку Рогозін був поранений у сідницю.

Усе обійшлося, мозок не зачепило. Хоча цілились у центр прийняття рішень. Як завжди велика кількість жиру врятувала, тому немає у вас методів проти Діми Рогозіна,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Яковенко про поранення Рогозіна в сідницю: дивіться відео

Поранення Рогозіна

Увечері 21 грудня в окупованому Донецьку стався вибух у ресторані "Шеш-Беш". Саме там колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін святкував свій день народження. Його поранило, відомо про осколкові поранення голови, стегна та сідниць.

Лікарі не наважились оперувати Рогозіна в Донецьку, тому перевезли до Ростова-на-Дону, де його також не оперували. Зараз у колах окупантів говорять про його важкий стан. Рогозіна ніби планують перевезти в Москву, але поки що не можуть, ніби через нельотну погоду.

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