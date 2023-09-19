Перелом сустава, ушиб легких, операция: какое состояние 26-летнего раненого во время атаки во Львове

В результате ночной атаки россиян беспилотниками по Львовской области одного человека госпитализировали. Речь идет о 26-летнем работнике склада, в который попали оккупанты.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что спасатели достали парня из-под завалов. У него был открытый перелом конечности. Врачи рассказали, в каком состоянии сейчас находится пострадавший.

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Каково состояние 26-летнего раненого работника склада

На рассвете 19 сентября городской глава сообщал, что пострадавший мужчина в больнице, ему уже оказывают помощь.

Впоследствии врач-травматолог больницы святого Пантелеймона Константин Панчук рассказал, что 26-летнего раненого привезли в больницу ориентировочно в 6:00 19 сентября. Он находится в отделении травматологии-ортопедии.

По состоянию на 12:13 19 сентября врачи стабилизировали переломы мужчины и он чувствует себя удовлетворительно.

У него трехкостный перелом голеностопного сустава и ушиб легких. В дальнейшем мы проведем оперативное вмешательство, стабилизируем перелом, активизируем и вертикализируем пациента. И будем дальше наблюдать,

– рассказал врач.

Кроме госпитализированного мужчины, в результате атаки россиян пострадал еще один мужчина. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что другому раненому 68 лет. У него резаная рана правой стопы, врачи помогли ему на месте.

К сожалению, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки россиян есть жертва – Россия убила 32-летнего работника склада.

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Атака дронами на Львовскую область