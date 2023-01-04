Ракетный удар по Киеву 31 декабря: раненый японский журналист возвращается домой

В Киеве во время российской атаки был ранен японский журналист Ватару Секита. Сначала его госпитализировали, но позже он сообщил о возвращении домой.

Журналист получил ранение ноги. Но по состоянию на сегодня, 4 января, он чувствует себя хорошо.

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Раненый в Киеве журналист возвращается в Японию

Ватару Секита рассказал, что отель, в котором он остановился, подвергся российскому нападению. В результате этого у журналиста – ранение правой ноги.

Моя нога все еще болит, но я в порядке. Пока я отправляюсь домой,

– отметил Секита.

По словам японского журналиста, он и его коллеги и дальше будут следить за ситуацией в Украине.

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