Раньше были дискотека, казино, стриптиз: как изменился новый дворец построенный для Путина

По данным расследованием издания "Проект", дворец под Геленджиком для Владимира Путина приобрел определенные изменения. Ранее сообщалось, что его после ремонта перестроят под апарт-отель, однако до сих пор его продолжают обустраивать для кремлевского диктатора. Там появилась домовая часовня со святыми и трон.

Об этом рассказал 24 Каналу заместитель главреда "Проекта", российский оппозиционный журналист Михаил Рубин, отметив, что никому неизвестного сколько стоит перестройка дворца Путина. Он добавил, что это слишком большие деньги, чтобы поверить, что там действительно будет апарт-отель.

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Какова цель расследования

Михаил Рубин рассказал, что основной целью этого расследования было показать трансформацию Путина.

Этот апарт-отель показывает, что Путин действительно меняется. Десять лет назад ему построили дворец для развращенного правителя: дискотека, казино, стриптиз. Возможно, это было слишком роскошно или вызывающе. Однако сейчас мы видим совершенно другое – человека, который построил для себя в доме церковь с собственным святым,

– оппозиционный журналист.

Путин в течение всех лет своего правления построил систему так, чтобы все люди вокруг него возвеличивали его. Рубин предположил, что за это время кремлевский диктатор мог поверить в свое величие и то, что он необходим России и миру.

Потрачены огромные средства

Рубин заметил, что те, кто занимаются перестройкой этого "отеля" нанимали разных подрядчиков, чтобы разделить обязанности. Это и затрудняет возможность подсчитать сколько денег потратили на тот или иной процесс.

Одна люстра в этом дворце стоит 50 миллионов рублей, а их там две. Только мебель в одном помещении стоит не менее 130 миллионов. Сколько потратили на другие материалы сказать сложно,

– подчеркнул он.

Что известно о дворце Путина в Геленджике