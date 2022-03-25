Рашисты обстреливают Запорожскую область и придумывают фейки о ВСУ

В Запорожской области оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры, при этом используя уже привычные методы дезинформации.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что рашисты продолжают использовать преступные методы войны и дезинформацию.

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Что известно об обстреле Запорожской области

В Гуляйполе оккупанты обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры. Данные о жертвах среди мирного населения пока неизвестны.

В Пологах враг распространяет информацию о предстоящих обстрелах города, которые якобы будут осуществляться со стороны Вооруженных Сил Украины.

Рашисты не зря используют такие методы. Ведь они продолжают нести потери, а их военные подразделения деморализованы,

– говорится в сообщении.

На Запорожье у врага отбирают трофейные танки

24 марта поступила информация, что в Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались участвовать в войне.

Известно также, что при освобождении населенного пункта Малиновка наши защитники захватили трофеи. В частности, танк Т-72Б3.

Не верьте вражеской пропаганде! Украинские военные никогда не обстреливали и не будут обстреливать гражданские объекты и мирное население,

– подчеркнули в Запорожской ОВА.

К слову, в Запорожье в плен к украинским защитникам попали двое российских военных – из Дагестана.

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