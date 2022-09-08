"Расходные материалы": что военным сейчас очень нужно на фронте от волонтеров
Вооруженные Силы Украины имеют ряд потребностей, которые государство не может обеспечить. В таких случаях украинские военные вынуждены обращаться к волонтерам.
Об этом 24 канала рассказал Михаил Макарук – общественный деятель, военнослужащий ВСУ и представитель InformNapalm. По его словам, у бойцов нет проблем с одеждой, обувью или едой.
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Однако есть ряд вещей, которых постоянно не хватает украинским воинам на фронте.
"Расходные материалы" на фронте
Речь идет о квадрокоптерах и автомобилях. По словам Макарука, это те категории, которые не снабжаются государством.
Военнослужащий ВСУ отметил, что иногда у людей возникает вопрос, почему волонтеры объявляют новые и новые сборы на дроны или автомобили.
К сожалению, это – расходные материалы, так же как и патроны,
– подчеркнул Макарук.
Почему ВСУ не хватает автомобилей
По его словам, в мирной жизни люди могут купить себе автомобиль и ездить на нем несколько лет.
На фронте автомобили – это расходный материал, который может порубить осколками во время взрывов. Может выйти из строя двигатель или просто сломаться коробка. Ведь на фронт передают автомобили не из автосалона,
– объяснил спикер InformNapalm.
По его словам, такая же ситуация складывается с дронами.
Квадрокоптеры – это "глаза" военных
Их наличие особенно важно для бойцов ВСУ. Ведь квадрокоптеры – это "глаза" военной единицы – взвода, группы, роты.
По словам военнослужащего ВСУ, дроны постоянно нужны:
- артиллеристам;
- пехоте;
- снайпером.
Квадрокоптеры нужны всем военным, чтобы сохранить свою жизнь. Я не думаю, что коптер стоит столько, сколько жизни и здоровье наших воинов.
– подчеркнул Макарук.
"Любая помощь важна"
Украинским бойцам на фронте помогают как отдельные волонтеры, так и крупные благотворительные фонды. Как объяснил военнослужащий ВСУ, большие фонды берут на себя огромные целевые проекты.
"Они ориентируются на то, чтобы закрывать потребности бригады или полка в тепловизорах, коптерах или машинах", – отметил он.
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Поэтому иногда большие фонды не идут на сотрудничество с отдельными волонтерами, пытающимися закрыть потребности меньшего масштаба. В то же время, по словам Макарука, каждая волонтерская инициатива имеет большое значение.
Помогайте тем, кому вы можете доверять. Любая помощь нужна и важна,
– сказал спикер InformNapalm.
Стрим Игоря Гаврищака и Михаила Макарука: смотрите полное видео
Как волонтеры помогают ВСУ
- Сергей Притула показал дроны, на которых учатся экипажи двух бригад Вооруженных сил Украины. Волонтер анонсировал, что скоро они уже будут работать на победу Украины.
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- В войне против россии нужно иметь не только достаточно оружия, но и сохранять максимальную мобильность. Поэтому военные собирают средства на автомобиль.