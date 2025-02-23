Заявление Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на войну в Украине, не находит подтверждения в официальных данных. Пентагон и независимые аналитики отрицают эти цифры, отмечая, что реальная сумма значительно меньше.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". Заявление Дональда Трампа, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на поддержку Украины, вызвало сомнения среди аналитиков и официальных источников.

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Трамп и Пентагон не сходятся в цифрах

Президент США не предоставил конкретных источников для подтверждения этой цифры, что значительно превышает официальные данные, предоставленные Пентагоном и независимыми организациями.

Согласно информации межведомственной наблюдательной группы, США выделили Украине около 183 миллиардов долларов с начала войны. Из них 65,9 миллиарда долларов было потрачено на военную помощь, а еще 3,9 миллиарда долларов остаются неизрасходованными.

Часть этих средств была направлена на развитие оборонной промышленности США, в частности через замену старого оружия, предоставленного Украине, на новое.

В свою очередь, президент Трамп повторил свое заявление о потраченных 350 миллиардов долларов, отметив, что Владимир Зеленский убедил США потратить эти средства на войну, которая, по мнению Трампа, "никогда не должна была начинаться".

Однако эта цифра значительно отличается от официальных отчетов правительств и аналитических центров, которые занимаются отслеживанием международной помощи.

Согласно данным аналитиков, общая сумма помощи США Украине составляет около 203 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов были предоставлены в виде военной помощи, а остальные – в рамках гуманитарных и финансовых инициатив.

В то же время Европейский Союз и другие европейские страны выделили значительные суммы для поддержки Украины, в частности около 140 миллиардов долларов.

Также стоит отметить, что часть помощи, предоставленной Украине, остается в экономике США, в частности через закупку нового оружия для американских вооруженных сил, что делает прямые финансовые выплаты Украине менее значительными, чем это можно было бы предположить на основе общих сумм.

