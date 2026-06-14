Впервые настроения резко изменились: три фактора начали подрывать режим Путина

Серия символических поражений Путина – дроны над Москвой, отмена парада и отсутствие празднований в День России – свидетельствуют об ослаблении режима. К этому добавляется и то, что действующий ведущий кремлевского телеканала публично сравнил Россию с падающим самолетом.

Политтехнолог Михаил Шейтельман пояснил 24 Каналу, что все это указывает на то, что Россия может не столько "свергнуть Путина", сколько просто выскользнуть из-под его контроля.

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Теряет ли Путин контроль над Россией?

Празднование дня оккупации Крыма проходило все эти годы с участием Путина, иногда с визитом в Крым или концертом в Москве.

Вчера я записывал ролик о праздновании Дня России, и когда готовился, то подумал: а где обстрелы? Нам говорили, что Россия сейчас обстреляет, и "Орешник" уже подготовила. Но мне подсказали, что они боятся нас обстреливать, потому что потом придется бегать за разрешением. Поэтому все откладывают на потом. Но в результате сами отменили все празднования,

– пояснил Шейтельман.

Еще один момент произошел во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге. В этом году, по словам эксперта, там не было тех, кто приходил в предыдущие годы – главных соратников Путина. Также мероприятие не посетила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, она не пришла на совещание по учетной ставке, а с ее квартиры в Москве сняли государственную охрану.

Кроме того, общее настроение людей на форуме было не оптимистичным, присутствующие министры много раз говорили, что им сложно.

"А ведущий с телеканала РБК сказал, что общее настроение такое, будто они находятся в падающем самолете, пытаются стучать в кабину, где сидит пилот, а он всех игнорирует. Это уже был Пригожин в чистом виде. И это же не человек, который уехал из России. Это не человек, который там пытается быть, не знаю, оппозиционером, это прямо человек из системы", – подчеркнул политтехнолог.

Начался ли раскол в окружении Путина: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в России?

Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев выступил с острой критикой российских властей, обвинив их в отрыве от реальности и игнорировании интересов народа. Он подчеркнул, что Кремль пытается демонстрировать ложную стабильность с помощью помпезных мероприятий, таких как Петербургский экономический форум, в то время как население страдает от финансовых ограничений.

Депутат открыто заявил о стремительном обогащении элит и росте числа миллиардеров в стране на фоне войны, назвав это следствием масштабной коррупции среди чиновников, которые заботятся о собственных доходах больше, чем о благосостоянии граждан.