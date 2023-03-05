Война за ресурсы в России: политтехнолог сказал, при каком условии этот сценарий возможен

Аналитики прогнозируют, что в России по всей вероятности может начаться гражданская война за ресурсы между частными военными компаниями. Однако такое развитие событий будет зависеть от успеха на фронте украинских сил.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, это также будет зависеть от морально-психологического состояния Владимира Путина. Чем хуже будет он смотреться на экранах телевизоров и чем лучше будут успехи ВСУ, тем быстрее приблизится гражданская война в России.

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Пригожин воюет за военный ресурс

Он предположил, между кем в стране-агрессоре может начаться война.

Не думаю, что она начнется с того, что какой-нибудь регион пойдет против другого. Война будет за ресурсы, то есть кто что будет контролировать. Сейчас пока идет "война" на словах. Но "горячая" стадия войны начинается с "холодной",

– подчеркнул политолог.

По его мнению, владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин сражается за то, чтобы контролировать снаряды, самолеты, какие-то другие виды вооружения. Он даже жаловался на отсутствие саперных лопаток. У них борьба за военный ресурс.

А кто сегодня владеет определенными заводами? Они под санкциями, олигархи тоже. Продавать без участия государства они могут немногое, те же нефтяники. При этом Украина наносит удары по России. Недавно был разбит нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Он также кому-то принадлежал,

– заметил Шейтельман.

Он считает, что война начнется вокруг таких активов. И начнется она тогда, когда Путин перестанет быть арбитром, каким он был до сих пор. А уже он перестает быть им. Очевидно, что он не справляется с управлением.

Михаил Шейтельман о возможности гражданской войны в России: смотрите видео

Война уже близко

"Когда российские оппозиционеры зашли в Брянскую область, Путин испугался хоть что-то об этом говорить. Начал рассказывать какую-нибудь глупость, о том, что пытаются отобрать "наследство", – подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что это также видят в России люди, которым нужно, чтобы их кто-то "крышевал". Поэтому война там будет за "крышу".

"Война уже близко. Будут ли в ней главными акторами ЧВК? Скорее местные "менты", например, в Краснодаре. А там "ментов" много", – отметил Михаил Шейтельман.

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