Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, також це буде залежати від морально-психологічного стану Владіміра Путіна. Чим гірше буде він виглядати на екранах телевізорів і чим кращі будуть успіхи ЗСУ, тим швидше наблизиться громадянська війна в Росії.

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Пригожин воює за військовий ресурс

Він припустив, між ким в країні-агресорці може розпочатися війна.

Не думаю, що вона почнеться з того, що якийсь регіон піде проти іншого. Війна буде за ресурси, тобто хто що буде контролювати. Зараз поки що триває "війна" на словах. Але "гаряча" стадія війни починається з "холодної",

– наголосив політолог.

На його думку, власник ПВК "Вагнер" Пригожин воює за те, щоб контролювати снаряди, літаки, якісь інші види озброєння. Він навіть скаржився на відсутність саперних лопаток. У них боротьба за воєнний ресурс.

А хто сьогодні володіє певними заводами? Вони під санкціями, олігархи теж. Продавати без участі держави вони можуть небагато що. Ті ж самі нафтовики. При цьому Україна завдає ударів по Росії. Нещодавно було розбито нафтопереробний завод у Туапсе. Він також комусь належав,

– зауважив Шейтельман.

Він вважає, що війна почнеться довкола таких активів. І розпочнеться вона тоді, коли Путін перестане бути арбітром, яким він був досі. А він вже перестає їм бути. Очевидно, що він не може впоратися з керуванням.

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Війна вже близько

"Коли російські опозиціонери зайшли в Брянську область, Путін злякався хоч щось про це говорити. Почав розповідати якусь дурницю, про те що намагаються відібрати "спадок", – підкреслив політолог.

Він наголосив, що це також бачать в Росії люди, яким потрібно, щоб їх хтось "кришував". Тому війна там буде за "кришу".

"Війна вже близько. Чи будуть в ній головними акторами ПВК? Скоріше місцеві "менти", наприклад, в Краснодарі. А там "ментів" багато", – відзначив Михайло Шейтельман.

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