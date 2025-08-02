У Украины есть множество возможностей наносить удары по врагу. Говорится как об атаках дронами по объектам на российской территории, так и о кибервойне, проблемах в экономике страны-агрессора.

Таким образом будет приближаться распад России. Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Как начнется распад России?

В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов в России ночью 2 августа. Владимир Огрызко отметил, что этого мало, потому что таких эффективных атак должно быть в разы больше. Именно это станет одной из предпосылок того, что оккупантам не будет чем воевать.

Если российские танки не заправляются дизелем, то не будут ехать в сторону Украины. Если самолеты не заправляются керосином, то не будут летать и так далее. Нам надо в разы масштабировать эти процессы. Именно это является одним из элементов принуждения Владимира Путина к миру. Если мы хотим, чтобы это произошло, такие атаки должны происходить минимум каждую неделю,

– объяснил он.

Также важным аспектом является кибервойна. Если, например, "положить" банковскую систему России, то останавливаются расчеты между предприятиями. Нельзя будет ничего сделать, потому что банки не функционируют. Это приведет к огромным экономическим убыткам.

Нам надо научиться выключать лампочки в Кремле. Если это удастся, и на этом направлении мы будем такими же успешными, как во время налетов наших дронов на российскую инфраструктуру, то тогда у России действительно не будет возможностей проводить эту войну дальше,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

Поэтому Россия будет становиться меньше, от нее начнут отваливаться куски. Уже сейчас есть приятные новости о том, что некоторые регионы начинают задумываться о том, стоит ли вводить определенные экономические ограничения в торговле с другими. Это начало очень радостного для Украины процесса, когда начнется распад России, ее экономики.

За этим будут идти и политические требования к независимости, самостоятельности и так далее. Поэтому думаю, мы на правильном пути. Несмотря на все угрозы Россия так или иначе движется к своему финалу. Мы должны ей в этом помочь и снова сделать ее маленькой,

– добавил Огрызко.

К слову, политтехнолог Тарас Загородний предположил, что Кремль сейчас нервничает из-за увеличения интенсивности ударов Украины по объектам на российской территории. По его словам, Россия очень чувствует последствия ударов украинских дронов, потому что за последний год их интенсивность выросла в 10 раз.