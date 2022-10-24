Россия может стать новой Африкой, – Давидюк сказал, как этого добиться

В России очень много территорий, которые, вероятно, хотели бы обрести независимость. Украина может помочь в этом, направив войну на те территории и спровоцировав немалое количество революций.

Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Ранее сообщалось о том, что мобилизация в России не достигла целей, поэтому будет продолжаться в других формах.

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Политическая и дипломатическая дестабилизация северных соседей

Давидюк рассказал, что с регистрацией в Верховной Раде законопроекта о признании Беларуси оккупированной территорией Украина запускает политическую и дипломатическую дестабилизацию в Беларуси и России. Нельзя делать так, чтобы война постоянно была у нас. Необходимо ее направлять и на эти территории.

Где-то дипломатическая, где-то физическая, где-то "хлопок", где-то революция, где-то кто-то от кого-то отсоединяется. Это наш способ. Нам нужно немного выбросить войну со своей территории, потому что ее здесь многовато,

– отметил политолог.

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Перебросить революции и сепаратизм в Россию

Он продолжил, что следует перебросить революции и сепаратизм в Россию и на российские зоны влияния. Можно поднимать вопросы независимости Сибири, территорий Дальнего Востока, Среднего Востока, Кавказа и т.д. Там большое количество стран, желающих стать свободными, и им просто нужно помочь.

"Украина может легко устроить парад суверенитетов в России. Россия может стать новой Африкой, и через 5 – 10 лет дать минимум 50 государств. Россия может быть Африкой XXI века и подарить кучу замечательных государств, которые еще и поедут на Олимпиаду и выиграют там медали", – заметил Давидюк.

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