После этого начнется распад России, – Подоляк озвучил важную миссию Украины

Страна-агрессор, начав полномасштабную войну против Украины, запустила необратимые процессы распада российской политической системы. Финал войны – это не границы России в 1991 году, а начало распада политической системы агрессора.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что только это будет означать, что мир лишился ключевых рисков, генерируемых Кремлем.

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"Демократические" выборы в России

В 2024 году Кремль формально планирует провести президентские выборы, ведь результат всем известен заранее. Состоится попытка переназначения царя. Для правдоподобия даже привлекут представителей так называемого демократического лагеря – "оппонентов", у которых будет 0,3% на выборах.

Также будет инициативная группа по гражданам творческих и научных специальностей, которые скажут, что 120% населения России предлагает вам, Владимир Владимирович стать царем "всея России" в пятый раз,

– отметил Подоляк.

Так на России будут выглядеть "демократические президентские выборы", которые "совершенно прозрачны", "конкурентны" и абсолютно "учитывают все электоральные пожелания".

Но если перейти от сарказма к серьезным вещам, то у Украины есть важная миссия разорвать этот авторитарный процесс. Это можно сделать, прорвав линию фронта в любом месте или увеличить доминирование в акватории Черного моря. После этого начнется распад России,

– сказал советник главы ОПУ.

В авторитарных государствах, как Россия, не бывает выборов. Там нет конкуренции, но есть совершенно дикий народ, который хочет иметь царя, который безнаказанно будет убивать. Подоляк подчеркнул, что Россия лжет, когда говорит о готовности к переговорам. На самом деле агрессор внутренне хочет продолжать геноцид украинцев.

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Россия предлагает капитуляцию

Главная задача Кремля – тихо заморозить "конфликт", чтобы не отвечать за совершенные преступления. Особенно к этому стремится Путин, который является автором геноцидного типа войны в Украине, ведь у него уже есть ордер МКС.

17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина. Он подозревается в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Россия не предлагает переговоры и не понимает, что такое переговоры. Она предлагает капитуляцию. И поэтому не нужно называть переговорами то, что является попыткой принудить Украину к капитуляции,

– добавил советник главы ОПУ.

Россия никогда не говорит о мире. Она говорит о покорении. Для агрессора мир – это покорение. Россия хочет покорить Украину, чтобы иметь возможность делать на оккупированных территориях геноцид, похищение и т.д.

"Отфильтруем, ряд уничтожим, соответственно скажем, что сами себя убивали, бомбили. Ряд будет жить в тюрьмах и сгниет там, как это было с диссидентами в советские времена. Ряд будет коллаборантами, которые предадут своих родных, близких, родителей и память" о них. А остальные будут просто с утраченной памятью. Это хочет Россия, когда говорит о слове "мир", – заметил Подоляк.

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